19. märts







Mured paradiisis: Bali on hädas põgenenud venelaste ja ukrainlastega

Bali on populaarne turismisihtkoht. Foto: Scanpix

Pärast seda, kui Venemaa tungis Ukrainale läinud aasta veebruaris kallale, on massiliselt venelasi ja ukrainlasi põgenenud Balile. Ja Indoneesia on püstihädas, vahendab CNN.

Umbes 58 000 venelast külastas Kagu-Aasia paradiisisaart mullu, tänavu jaanuaris sõitis Balile 22 500 Vene kodanikku, teatas Indoneesia valitsus. See tähendab, et venelastest on kujunenud suuruselt teine turistide seltskond Balil austraallaste järel. Ukrainlasi lendas mullu Balile kordades vähem, 7000, tänavu jaanuaris lisandus 2500.