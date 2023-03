Ida-Viru palgaralli ohustab Lääne-Viru koole

Haljala kooli direktor Ivo Tupits ütles, et Ida-Virumaal pakutav 50% kõrgem palk mõjutab ka Lääne-Virumaa koole. Foto: Sten Semjonov

Ida-Virumaal käivitati õpetajate värbamise kampaania, millega pakutakse haridustöötajaile teiste maakondadega võrreldes 50% suuremat töötasu ning kokkuleppel tööandjaga ka teisi hüvesid. Kõrgemat palka võimaldab maksta riigi täiendav toetus, mida teised maakonnad ei saa.

„Loomulikult mõjutab. Ma ei tahaks, et ükski meie kooli õpetaja sellele mõtleks, aga selge on see, et 50protsendine palgalisa on tänases elus ja hariduse tööturul suur number. Muidugi on mul hirm selle tõttu kaotada inimesi,“ ütles Haljala kooli direktor Ivo Tupits väljaandele Lääne-Virumaa Uudised

„Mitte ainult Haljala kool ei ole ohus, vaid tegelikult kõik koolid, mis jäävad 60 kilomeetri raadiusesse Ida-Virumaast,“ lisas ta.

Kunda ühisgümnaasiumi direktori Kristi Aroni hinnangul sarnaneb naabermaakonna palgapakkumine kõlvatu konkurentsiga. „Igal pool on õpetajate põud ning riigi rahaga naabermaakondadest õpetajate ülesostmine on ebaeetiline. Riik peaks seisma selle eest, et igas Eestimaa paigas jaguks kvalifitseeritud õpetajaid. Neile kõigile tuleks maksta tööle väärilist palka,“ oli Aron seisukohal.

„Koolijuhina ma loomulikult muretsen. Meil on viimased neli aastat olnud üks eesti keele ja matemaatika õpetaja puudu. Otsime, kuid tulutult. Õpetajad on töötanud suurema koormusega, et Kunda kandi lapsed ikka õpetatud saaksid,“ rääkis ta.

Rakvere riigigümnaasiumi esimene värbamislaine Aroni sõnul Kunda koolist töötajaid ära ei viinud. "Salamisi loodan, et ka Ida-Virusse keegi uisapäisa ei torma," lisas ta.

Kõrgem töötasu ei ole siiski ainus liikumapanev jõud, ärme seda üle hinda. Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister

Haridusminister peab palgakääre vajalikuks

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas põhjendas palgakääre sellega, et Ida-Virumaal on puudu kordi suurem hulk kvalifikatsioonile vastavaid õpetajaid kui näiteks Harjumaal ja Lääne-Virumaal. „Pikka aega kestnud olukorra lahendamiseks on seal vaja püsivamat ja tõhusamat abi eesti keelt valdavate õpetajate värbamisel,“ lausus Lukas.