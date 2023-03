Eesti Facebookis müüakse 15 miljoni euro eest Venemaalt nafta vedamiseks tankerit

Facebooki Eesti grupis müüakse Libeeria lipu all sõitvat tankerit. Anonüümne müüja väidab, et sellega saab vedada Venemaalt pärit naftatooteid, kirjutab Delovõje Vedomosti.

Äripäeva sõsarleht kirjutab , et kuulutuse postitas Facebooki suletud gruppi "Eesti Kirbuturg" kasutaja Ivan Ivanov. Autori sõnul on tankeri küljed heas korras, kuigi laeval esineb kulumisjälgi. Laev sõidab Libeeria lipu all ja sobib väidetavalt Venemaaga kauplemiseks: "Vene kütust/naftat saab vabalt osta ja edasi müüa (kui oskad)," kirjutab Ivanov.