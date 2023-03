Soome jääb sammu kaugusele NATOst, Rootsil on olukord keerulisem

Teenindajate vähese väärtustamise süü langeb firmade kaela

Kuu algul avaldatud Nortstati uuringu tulemustest selgub, et vaid iga kolmas teenindaja tunneb, et on väärtustatud. See on otseselt seotud sellega, kuidas ettevõttes on põhimõtted paika pandud, selgitab hea teeninduse kuul Äripäeva raadios Tele2 müügijuht Veiko Reimand.

