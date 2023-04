Tele2 koduinternet on küberpättide eest kaitstud

Turvalisele netiühendusele on oluline tähelepanu pöörata ka kodunetis ja -seadmetes. Foto: Panthermedia/Scanpix

Milliseid võimalusi pakub 5G mobiilne internet, miks ei ole mõistlik pidevalt kasutada oma mobiiltelefoni hotspot-internetti ja kuidas kaitsta oma kodust võrku küberkurjategijate eest, arutletakse värskes Äripäeva raadio sisuturundussaates.

Inimesed tihtipeale ei adu, et võrgurobotid, mis on programmeeritud arvuteid ründama ja auke leidma, on risk absoluutselt igale kasutajale, ka koduse internetiühenduse kasutamise puhul. "Masin ei puhka, tema ülesanne on käia ja vaadata, kus turvalisuse augud on," rääkis saates Tele2 interneti teenuste äri juht Linda Marie Ormus.

Millised lahendused aitavad reklaamid, fishing'u, spämmi ja rünnakud kinni võtta, kuuleb saatest lähemalt. Saadet juhib Hando Sinisalu.