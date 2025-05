Trumpi tollidele leiab lahenduse ka Euroopa Liidu seest

75 aastat tagasi sai Prantsuse välisministri Robert Schumani deklaratsioonist sümboolse alguse üleeuroopaline majanduskoostöö, mis on kasvanud kolmveerand sajandit hiljem 27-liikmeliseks Euroopa Liiduks. Euroliidu välisteenistuse kõrge ametnik Matti Maasikas ütleb, et üksmeelele üles ehitatud otsustusprotsess on tõusnud viimasel ajal suureks konkurentsieeliseks.