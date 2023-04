Suure ehitusettevõtte saneerimine tekitab ärevust

Märtsis ASi Eviko algatatud saneerimine on niigi keerulisel ehitusturul lisanud allhankijatele närvilisust maksmata arvete ja tellijatele muret pooleliolevate hoonete pärast. Kuna saneerimiskavale on vaja võlausaldajate heakskiitu ja samas ka ehitustööde jätkumist, panevad paar järgmist nädalat proovile kõigi osapoolte kannatlikkuse ja usalduse.

Saneerimisnõustaja Sirje Taela sõnul käib praegu veel Eviko võlausaldajate kindlaks tegemine ja faktide kontrollimine ning keeruline on läbirääkimiste voorus olukorra kohta midagi kindlat väita, kirjutab teemaveeb ehitus.ee . Tael lisas, et ta mõistab allhankijate ja tellijate ärevust, sest olukord on uus, areng külmutatud, kõik osalised ooteseisundis ning teadmatust palju.