Raadiohommikus: Tallinki koondamisest ja liikumistest ehitusturul

Tallink teavitas Eesti ja Läti ametiühinguid ja töötukassasid kollektiivse koondamise plaanist. Foto: Andras Kralla

Teisipäevases hommikuprogrammis räägime värskelt avalikkuse ette jõudnud Tallinki koondamise teatest, aga ka ehitusturu uudistest, "Apteeker Melchiori" osatäitja investeerimisotsustest ning investeerimisvõimaluste laienemisest.

Täna avaldatud ASi Tallink suurkoondamise teate kohta jagab teisipäeva hommikul telefoniintervjuus infot ettevõtte personalijuht Age Vanajuur.

Senine US Real Estate'i juhatuse liige ja pikaajalise kogemusega ehitusjuht Tarmo Pohlak liitub juuli alguses Nordeconi juhatusega. Hommikuprogrammis räägib Pohlak oma otsuste tagamaadest ning Nordeconis eesootavatest väljakutsetest.

Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite meeskond annab teisipäeval välja mitu uut valdkonna ülevaadet-raportit. Energeetikast ja ehitus-arendusvaldkonna raportist räägime Infopanga konkurentsianalüütiku Sigrid Kõivuga. Investeerimisplatvormi Lightyeari uudsetest võimalustest investeerimisel räägib telefoniintervjuus Lightyeari tegevjuht Martin Sokk.

Hommikuprogrammi on lubanud tulla ka Draamatetri näitleja, avalikkuses laiemalt apteeker Melchiori rolliga tuntuks saanud Märten Metsaviir, kellega räägime investeerimisest, tarbimisest ja säästlikust eluviisist.

Hommikuprogrammi teevad Lauri Leet ja Romet Toomas Tiitsaar.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Kõik ärikinnisvarast". Päikesepaneelidest, erinevatest salvestuslahendustest ärikliendile ja elektriauto laadijatest räägime saates Energiapartneri juhi Helari Tälliga. Juttu tuleb ka päikeseparkide rajamise piirangutest Ida-Virumaal ning sellega seonduvalt alternatiivsetest võimalustest. Saadet juhib Sigrid Hiis.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates on juttu riskidest turgudel, mis eelmisel aastal üles kerkisid: energiakriis, sõda, inflatsioon. Kuidas need tänavu aktsiaturge mõjutavad? Kas mõni kriis on lõppemas, kas läheb hullemaks või paremaks ja mida investor peaks nende kriiside puhul oma investeeringutes arvesse võtma? Mõtteid nendel teemadel jagavad investorid Indrek Naur ja Ivar Mägi. Saadet juhib Anu Lill.

12.00–13.00 "Nimed müügitahvlil". Seekordses saates on külaliseks Lindströmi müügidirektor ja kliendisuhete juht Kristina Niiman, kes räägib sellest, kuidas müügiinimesena läbi lüüa. Niiman jagab enda kogemust sellest, kuidas pöörata võimatuna näivad olukorrad enda kasuks ja kuidas naisena müügis tippu jõuda ning karjääri teha. Saates kuuleb palju värvikaid lugusid ja väärt õppetunde. Juttu tuleb ka sellest, kui oluline on sisekõne ja kuidas toime tulla enesepiitsutamisega. Saadet juhib Silver Rooger Dominate Salesist.

13.00–14.00 "Eetris on turundusuudised". Kommunikatsioon ümbritseb meid kõikjal. See on sõnumites, mis liiguvad ettevõtte sees ja sealt välja. See on artikkel ajalehes, e-kiri nõukogule, klienditoe vastus telefonikõnele, slaidiesitlus koostööpartnerile ja uue strateegia juurutamine töötajatega.

Sõnumiagentuuri Akkadian partner ja hinnatud kommunikatsiooniekspert Kadri Lainas jagab saates soovitusi, kuidas kommunikeerida keerulisi olukordi, nagu näiteks hinnatõus või ootustele alla jäänud käibe- ja kasumitulemused. Lisaks tuleb juttu sellest, kuidas oleks õige reageerida negatiivsele sisule ja kommentaaridele sotsiaalmeedias. Saadet juhib Keit Ausner.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Äripäeva teemaveebi Põllumajandus.ee raadiosaade on sel korralt Tartus Maamessil. Vaatame, mida uut ja ägedat messil pakutakse ja kas põllumehel selle kõige soetamiseks ressursse jagub. Messimelust oleme tabanud SEB panga põllumajandusvaldkonna eksperdi Andrus Mägi, Paistevälja OÜ taimekasvatusjuhi Mihkel Mändla ja põllutehnika müüja Jatiina OÜ juhi Jaanus Põldmaa.

Saadet juhib Äripäeva põllumajanduse teemaveebi juht Meelika Sander-Sõrmus.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.