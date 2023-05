Eesti Pank: inimestel võib laenumaksetega raskeks minna

Inimesed tõmbavad unistusi koomale ja otsivad kodu Tallinna piiri tagant

Koduostjad on kokkuhoidlikumaks muutunud ja otsivad sagedamini eluaset väljastpoolt pealinna, leiavad maaklerid, kellest osa on veendunud, et sügis ja saabuvad maksutõusud lükkavad kinnisvara hinna tagasi kõrgemale.