Tõde kinnisvarast: turu keskmise projektiga teenid miinust

Investeerimisklubi kohtumisel rääkis kinnisvaraekspert Tõnu Toompark üüriturul toimuvast ja jagas osalejatega põhjalikku Exceli faili, millega teha kindlaks, kui tulus mõni üüriobjekt tegelikult on. Foto: Andras Kralla

Jaanuarikuisel investeerimis­klubi üritusel andis kinnisvara­turust põhjaliku ülevaate valdkonna ekspert Tõnu Toompark, kes leidis, et aasta jooksul näeme hindade langust.

Kuskilt tuleb leida konkurentsieelis, selgitas Tõnu Toompark investoritele, sest praegu turu keskmisel tasemel korter osta ja turu keskmise hinnaga üürile panna on kahjumlik projekt. Ta tõi näite, et see peaks olema kas soodsa hinnaga objekt või tuleks saada hea hinnaga finantseerimine, kuid mingi eelis peab olema.