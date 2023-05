USA maksejõuetuse riski vastu kindlustamise hind on tõusnud lakke

Tupik Toompeal nõuab riigimehelikku klaarimist

Riigikogu otsuste pidurdamine opositsiooni uuel tasemel juntimise tõttu on jõudnud uuele tasemele, aga rõõmustagem - see on demokraatia. Samas peaks riigimehelikkus meid siiski tupikust välja tooma, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

