Raadiohommikus: Türgi poliitikast, Aafrika turust ja … noortest kunstnikest

Türgis toimuvad pühapäeval presidendi- ja parlamendivalimised. Foto: Reuters/Scanpix

Uue nädala esimeses Äripäeva raadio hommikuprogrammis vaadatakse, mispidi seisab Türgi riik. Samuti kiigatakse Aafrikasse, aga ka Noblessnerisse.

Laupäeval avati Noblessneri linnakus uus Eesti kaasaegse kunsti esindusgalerii Tütar, mis hakkab esindama peamiselt noorema põlvkonna Eesti kunstnikke, et aidata kaasa nende loomingu tutvustamisele nii kodumaal kui kaugemal. Stuudiosse tuleb galerii asutaja ja juht Mailis Timmi, kellelt uurime lisaks muule, kas noorte kunstnike tööde ostmine on hea investeering.

Türgis toimuvad pühapäeval presidendi- ja parlamendivalimised. Hiljutised arvamusküsitlused on näidanud opositsioonijõudude nappi edu autoritaarse presidendi Recep Tayyip Erdogani ees. Vaatame valimistulemustele otsa koos Äripäeva ajakirjanike Indrek Lepiku ja Simo Sepaga.

Esmaspäeval ja teisipäeval peetakse Kultuurikatlas Aafrika ärifoorumit, mis toob kokku Aafrika ja Euroopa ärieliidi. Vestleme Aafrikast kui võimalikust sihtturust ürituse ühe korraldaja, diplomaat Daniel Schaeriga.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

9.50–10.00 "Obskuurne majandus". 2006. aastal tuli välja film “Idiocracy”, mis rääkis sellest, et tulevikus on inimesed kordades idiootsemad ja rumalamad kui täna.

Filmi kostüümide eelarve oli väga piiratud ning kostüümikunstnik leidis soodsalt ühe idufirma, kellel olid lausa võikalt jaburad-koledad jalanõud. Kunstnik arvas, et selliseid jalanõusid ei hakka ometi keegi kunagi kandma ja sobivad filmi tuleviku-lollidele väga kenasti jalga. Kuid, oi kuidas ta eksis.

Mis jalanõud need täpsemalt olidki? Sest tõsiasi on see, et tegelikult võid sina neidsamu jalanõusid omada või kindlasti tead kedagi, kel on just need jalanõud.

Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00–12.00 "Kuum tool". Kuumale toolile istub kliimaminister Kristen Michal. Teemadeks uue hiigelministeeriumi hingeelu, Eesti desünkroniseerimine Venemaa elektrivõrgust, Eesti kliimaeesmärkide täitmise võimatu missioon, valitsuse rahamured ja opositsiooni korraldatud bardakk päevapoliitikas.

Ministrit küsitleb ajakirjanik Eliisa Matsalu.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Saates räägime, kuidas on arenenud tööstuspoliitika roheline raamat ja millised on tööstuspoliitika järgmised sammu. Juttu on ka haridusest ja tööstuse populariseerimisest põhikoolides.

Vaatame üle tööstuskonverentsil "Industry 5.0" kõlama jäänud kestlikkuse temaatika ja heidame pilgu tööstussektorile pakutavatele toetusmeetmetele. Külas on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tööstusvaldkonna juht Andri Haran ning andmete ja tehisintellekti nõunik Marily Hendrikson.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saates teevad ettekande SEB juhatuse esimees Allan Parik ja SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Nii Eesti kui ka ülejäänud maailma majanduse tulevik on seotud ühelt poolt Ukraina sõja edasise käekäiguga ja teisalt sellega, kuidas tullakse toime inflatsiooni ohjamisega. Kui täppi on läinud senised majanduse käekäigu ennustused ning millised tegurid mõjutavad edaspidi Eesti ja maailma majandust, kuuleb saatest. Nestor ja Parik teevad ülevaate sellest, kuidas läheb Eesti ettevõtjatel ja majapidamistel, milline on inimeste kindlustunne ja mida toob tulevik.

Ettekanne on salvestatud aprilli keskel toimunud Pärnu finantskonverentsil. Moderaator on Urmas Vaino.

