Türgi opositsioonil libiseb loodetud võit käest

Advokaat: euroraha kasutamisel algajatele erandeid ei tehta

On küsitav, kas rangus, millega kogenematuid eurotoetuse saajaid koheldakse, on alati põhjendatud. Igatahes ei maksa jääda lootma sellele, et pääsetakse üksnes hoiatusega, kirjutab advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat Liisa Levandi.

