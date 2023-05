USA-l raha kohe otsas: päästmiseks aega paar nädalat

Jumalaga juristid! Kas nüüd hakkame lepinguid looma tehisintellekti abil?

Tehisintellekt (AI) areneb pöörase tempoga ja mitte ükski eluvaldkond ei jää sellest puutumata. Tõenäoliselt on iga teine inimene juba proovinud juturobot ChatGPT-ga suhelda. Viimase paari kuuga on turule jõudnud mitmeid spetsialiseerunud äppe, mis kasutavad ChatGPT-ga sama tehnoloogiat, kuid keskenduvad konkreetsetele valdkondadele. Enim on selliseid äppe just tekstitöötluse valdkonnas, kus nad on abiks sellistes ülesannetes nagu näiteks turundustekstide loomine, veebitekstide optimeerimine ja õigekirja parandamine.

Tehisintellekt (AI) areneb pöörase tempoga ja mitte ükski eluvaldkond ei jää sellest puutumata. Tõenäoliselt on iga teine inimene juba proovinud juturobot ChatGPT-ga suhelda. Viimase paari kuuga on turule jõudnud mitmeid spetsialiseerunud äppe, mis kasutavad ChatGPT-ga sama tehnoloogiat, kuid keskenduvad konkreetsetele valdkondadele. Enim on selliseid äppe just tekstitöötluse valdkonnas, kus nad on abiks sellistes ülesannetes nagu näiteks turundustekstide loomine, veebitekstide optimeerimine ja õigekirja parandamine.