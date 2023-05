Uudised

Raadiohommikus võite teeninud õnnelikud ettevõtjad

Raadiohommiku üks külaline on Astlanda Ehituse juhatuse esimees Kaupo Kolsar. Foto: Raul Mee

Esmaspäevases raadiohommikus räägime äsja asutatud ja Rakveres suure hanke võitnud teedeehitusfirma osanikuga, Baltimaade ainsa kahe Michelini tärni restorani omanikuga ja ehitusfirma juhiga.

Intervjuud annavad Inser Infra asutaja Keit Kokk, restorani 180 OÜ omanik Sten Sarap ning eshitusettevõtjate liidu juht, Astlanda Ehituse juhatuse esimees Kaupo Kolsar.

Stuudios on Meelis Mandel ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50–10.00 "Obskuurne majandus". "Parim viis huntide arvu suurendamiseks Ameerikas, küülikute arvu suurendamiseks Austraalias ja madude arvu suurendamiseks Indias on maksta nende küttimise eest pearaha. Siis läheb iga patrioot just neid loomi kasvatama," kirjutas Mark Twain oma autobiograafias.

Ta kirjeldab niimoodi väga hästi üks majanduslikku fenomeni: kobra-efekti. See juhtub siis, kui bürokraadid ja poliitikud tahavad tasu maksmisega midagi saavutada, kuid lõpuks on tulemus hoopis vastupidine soovitule. Näiteks sooviti Indias lahti saada kobradest, kuid lõpuks oli neid tänaval rohkem kui varem. Kuidas see juhtus ning teisi kobra-efekti obskuurseid lugusid kuulete hooaja viimases "Obskuurses majanduses", saatejuht on Linda Eensaar.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Kriisidest räsitud ettevõtted keskenduvad ellujäämisele. Kas ellujäämise võtmeks võib olla jõuline arenguhüpe? Mis suunas seda hüpet sooritada ning kust ammutada selleks jõudu ja ressursse?

Räägime saates ettevõtte rohepöördest, ESGst, eksportturgudele laienemisest ning raha kaasamisest. Saates on külas teadus- ja ärilinnaku Tehnopol äriarendusjuht Martin Goroško ja nutikate tehnoloogiate valdkonnajuht Anu Puusaag. Saadet juhib Tõnu Einasto.

11.00–12.00 "Kuum tool". Kuumal toolil istub sel korral elektroonikatööstuse Incap juht Otto Richard Pukk, kellega räägime raskustest ekspordis, tellismustest, palkadest, aga ka suurkliendi ärakukkumisest. Saadet juhib Kristjan Kurg.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Saates on külas Saku Õlletehase juht Jaan Härms, kellega on juttu maksudest, majandusest, investeeringutest, pakenditest, tööjõust, Venemaast, Valgevenest, Ukrainast ja paljust muust. Härms tunnistab, et turg on praegu languses ja lahjade jookide tarbimine väheneb. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Seekordses saates jagavad kogenud investorid Kristi Saare ja Marko Oolo praktilisi nõuandeid, kuidas paisutada oma investeerimisportfell miljonist suuremaks ning milliste tööriistadega jõuda investeerimisel järgmisele tasemele ja finantsvabaduseni.

Ettekanne on salvestatud 2022. aasta juuli alguses toimunud InvesteerimisFestivalil.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.