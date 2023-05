Uudised

Raadiohommikus: kuidas alampalga tõus paika pandi ja mida head see ettevõtjale toob

Eesti Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas selgitab, miks olid tööandjad nõus alampalga tõstma poole keskmise palgani. Foto: Raul Mee

Neljapäevases hommikuprogrammis uurime, miks olid tööandjad nõus alampalga poole keskmise palgani viima ning mida head ja halba ettevõtja selles plaanis näeb. Räägime ka olukorrast tööstuses ja Euroopa põletavatest teemadest.

Kolmapäeval leppisid ametiühingud ja tööandjad kokku , et alampalk tõuseb astmeliselt 2027. aastaks 50 protsendini keskmisest palgast. Kuidas sellise kokkuleppeni jõuti ja miks seoti leppega mitmeid erisusi, räägib Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas.

Palgatõusu plaani headest ja halbadest tagajärgedest ettevõtjate vaatevinklist tuleb rääkima enam kui 1400 töötajaga kinnisvara hooldust ja puhastusteenuseid pakkuva ettevõtte SOL Baltikumi tegevjuht Rinel Pius.

Ekspordi maht langeb, kuna majanduse olukord pole kiita ka Eesti peamistel kaubanduspartneritel. Kuidas eksportivad ettevõtjad sellises olukorras toime tulevad, räägib metallmööblit ja nende komponente tootva ettevõtte Jalax tegevjuht Tanel Press.

Euroopa Parlamendi liikmelt Urmas Paetilt uurime Ukraina sõja, Rootsi NATOga liitumise ja teiste Euroopa Liidu põletavate teemade kohta.

Raadiohommikut juhib Kristjan Kurg ja uudiseid toimetab Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 "Globaalne pilk". Saates võtame vaatluse alla USA võlakriisi ja selle põhjused. Samuti arutleme, mis tulemus võiks olla aastaid kestnud suurel laenamispoliitikal ja missuguseid julgeolekuohtusid võiks võlakriis kaasa tuua. Saates on külas majandusekspert Kristjan Lepik, saadet juhib Pille Ivask.

12.00–13.00 “Kinnisvaratund”. Räägime päikeseparkidest ärikinnisvara objektidel ning uurime, kui keeruline ja kallis on nende rajamine ning kuidas pargid ära tasuvad.

Saates annavad oma hinnangu Kristiine ja Rocca al Mare keskuse juht Kristjan Maaroos, peamiselt tehnoparkides päikeseparke rajanud Favorte juhatuse liige Rainer Hinno ning kuulame ka Scandium Kinnisvara arendusjuhi Kalle Aroni mõtteid. Kristjan Maaroosiga räägime ka laiemalt kaubanduskeskuste energiatarbimisest ning kokkuhoiust. Saatejuht on Lauri Leet.

13.00–14.00 "Äri Eestimaal“. Käisime mikrofoniga külas Ida-Virumaal asuvas Purtse pruulikojas. Pruulikoja asutaja ja tegevjuht Innar Marmor rääkis, millisest ebatavalisest otsast alustati ettevõtte loomist, millised on ettevõtja õppetunnid kobarkriisidest ja milliste tegevuste kaudu on käsitööõlle tootjal plaanis kasvada.

Jutuks tuli ka see, mis teeb ühest käsitööõllest just käsitööõlle, millised on töömahukaimad protsessid tootmises ja kui raske on Ida-Virumaale töötajaid leida. Räägiti sellest, milline on konkurents ja kas Eesti käsitööõlleturg on juba küllastunud või mitte. Oma töö põnevatest külgedest ja igapäevastest tegemistest rääkis ka pruulmeister Kaur Peri. Saadet juhtis Gregor Alaküla.

15.00–16.00 "Investeerimisportfell 2030". Saates otsime vastust küsimusele, kas ja kui hästi sobituvad praeguses turuolukorras investeerimisportfelli idufirmad. Kas investorid peaks olema eriti ettevaatlikud kahjumlike ja võõrkapitalist sõltuvate ettevõtete suhtes ning kas selle taustal võiks kerkida ka tootlusootused?

Otsime koos EstBani presidendi Lev Dolgatsjoviga vastust küsimusele, mida idufirmade valikul kindlasti silmas pidada, millised oma investeerimisradarilt kiiresti eraldada, ning võtame luubi alla iduinvestorite kindlustunde.

Uurime Dolgatsjovilt ka tema enda viimaste investeeringute ja nendega seotud teeside kohta. Saadet juhib Indrek Mäe Äripäeva börsitoimetusest.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.