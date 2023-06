Uudised

Raadiohommikus: kriisid-kriisid-kriisid naftaturul, Põhjamaade majanduses ja arenenud maailma demograafias

Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna. Foto: LIIS TREIMANN

Äripäeva raadiohommikus vaatame otsa nädalavahetusel toimunud naftakartell OPEC+ kohtumisele – kes ja kui palju sel aastal musta kulda maa seest välja võtab? Samuti püüame aru saada, mis toimub Soome ja Rootsi majanduses. Ning vaatleme ka globaalset demograafiat – mida see meile järgnevatel kümnenditel ennustab?

Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna aitab mõista, mida Saudi Araabia juhitud naftaliit ette võtab. Ja kus suunas nende ettevõtmiste tõttu liigub nafta hind.

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina avab aga Soome ja Rootsi majanduse telgitaguseid. Kui sügavas kriisis meie põhjanaabrid õieti on ja mida tähendab see Eesti ekspordile?

Ning demograaf Mark Gortfelder selgitab, mida toob läänemaailmale pikas perspektiivis kaasa madal sündivus. Kas lahendus on konservatiivsete poliitikute manitsustel rohkem lapsi saada või kohanevad ühiskonnad kuidagi teisiti?

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Indrek Lepik ja uudistetoimetaja Laura Saks.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Kuum tool". Kuumale toolile istuvad SEB ja Luminori analüütikud Mihkel Nestor ja Lenno Uusküla, kellega võtame pulkadeks Eesti majanduse tervise: kas inflatsiooni purki saamiseks peab töötus hüppeliselt kasvama ja kas majanduslanguse põhi on käes? Mis jääb järele räsida saanud Eesti tööstusest ja kuidas peavad vastu ehitusfirmad ning puitmajatootjad, kui peamised kaubanduspartnerid ägavad samuti mitmikkriisis? Millal lõpevad intressitõusud ja kust võib kohale ujuda must luik? Sellele ja paljudele teistele küsimustele vastavad Nestor ja Uusküla saates “Kuum tool”.

Vestlust juhib Janno Riispapp.

13.00–14.00 "Äritehnoloogia saade". Küberturbe kohta öeldakse, et kui kõik on hästi, pole seda näha, sellest ei räägita. Kui midagi juhtub, alles siis hakatakse rääkima. Kuidas me aga teame, et oleme kaitstud? Või kuivõrd seda üldse teada ja seda teadmist usaldada saame?

Äritehnoloogia saates arutlevad Raul Walteri küberturbeekspert Klaid Mägi ja Elisa ärikliendiüksuse juht Artur Praun, kuidas panna firmades IT eest vastutavad isikud reageerimise asemel ennetama, kuidas küberkurjategijatega tulemuslikult läbi rääkida ning kuivõrd on küberturvalisus seotud jätkusuutlikkusega.

Saatejuht on Indrek Kald.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saates arutlevad tehnoloogiaettevõtjad ja ingelinvestorid Taavet Hinrikus ja Sten Tamkivi, kuhu, kuidas ja miks nad investeerivad, mis on tark raha, kuidas saada jõukaks ning kuidas leida üles need investeeringud, mis kujundavad maailma.

Saates kuuleb, millised oskused ja teadmised on olulised jõukuse kasvatamiseks, kuhu ja kuidas on kõige mõistlikum investeerida, milliseid õppetunde on Hinrikus ja Tamkivi aastate jooksul saanud ning kui oluline on oskus öelda „ei“.

Arutelu on salvestatud 2022. aasta juuli alguses toimunud InvesteerimisFestivalil. Moderaator on investor Marko Oolo.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.