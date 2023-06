Uudised

Raadiohommikus: kas tööstuses tulevad koondamised?

Raadiohommikus tuleb juttu tööjõuolukorrast tööstussektoris. Foto: Raul Mee

Raadiohommikusse tuleb külla tööstusettevõtte ETS NORD juhatuse esimees Urmas Hiie. Räägime hindadest, inflatsioonist ja peaministri soovitusest ettevõtjatele langetada toodete-teenuste hindu ning puudutame laiemalt riigi ja ettevõtjate suhteid. Juttu tuleb sellest, kuidas täita riigi kõhna rahakotti, ning uurime, kas tööstussektori madalseis hakkab jõudma ka töötajateni. Ehk – kas silmapiiril terendavad tööpuuduse kasv ja koondamised.

Kuuleme ka, kuidas kommenteerib riigi rahanduse seisu eile riigikogus arutelul osalenud Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik.

Julgeolekuekspert Rainer Saksa kaasabil võtame kokku viimased uudised Venemaa agressioonisõjast Ukrainas. Räägime Nova Kahhovka tammi õhkulaskmise järgsest seisust, olukorrast rinnetel, viimastest infooperatsioonidest, Vene ja Poola vabatahtlike tegevusest Belgorodi kandis, jne.

Tallinnas algab laupäeval, 10. juunil linnaruumifestival „Tulevik on täna/v”. Stuudios on festivali peakorraldaja Pille Laiakask ja abilinnapea Madle Lippus, kellelt kuuleme, miks Rävala puiestee nädalaks ajaks autoliiklusele kinni pannakse ehk mida festivalil teha ja näha saab ning millist laiemat sõnumit üritus kannab.

Loome raadiosilla Brüsselis viibiva Äripäeva ajakirjaniku Indrek Lepikuga, kes on Euroopa Liidu keskuse koridorides mitmesuguseid tähtsaid taustajutte kuulamas.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Laura Saks.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Triniti eetris". Räägime ettevõtete omandamistest ja ülevõtmistest ning täpsemalt sellest, kuidas ettevõtet praktiliselt müügiks ette valmistada. Juttu tuleb ka trendidest M&A turul, millal ja millest alustada firma müügiks ette valmistamist ning millised on tüüpilisemad probleemid müügiprotsessi eel ja ajal. Räägitakse ka sellest, kuidas kujuneb ettevõtte hind ja mida läbirääkimistel silmas pidada.

Neil teemadel arutlevad finantsnõustamisettevõtte Prudentia Tallinn juhtivpartner Illar Kaasik ning Triniti advokaadibüroo partner ja tehingutiimi juht Siim Maripuu. Saadet juhib Gregor Alaküla.

13.00–14.00 "Juhi jutud". Saates on külas Eesti parimaks rahapesuvastase võitluse eksperdiks nimetatud Rahapesu Andmebüroo (RAB) juht Matis Mäeker. Juhikonkursil parimaks tunnistamisest hoolimata ei saanud ta esimesel katsel tööle asuda, sest toonane minister Martin Helme astus vahele ja heitis tulevasele juhile ette vähest juhtimiskogemust. Tänaseks on ta ametit vedanud kaks aastat.

Saates tuleb juttu, miks on kriisid head ja mida on ta keerulistest ning skandaalideks paisunud hetkedest õppinud, kuidas kiirelt kasvavat organisatsiooni ja meeskonda üles ehitada, kui kaugele tuleb juhtides minna aususega ja millega ta oma töötajaile eeskuju näitab. Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Mets ja majandus". Saade lahkab Eesti puitmajasektori raskusi. Senine ekspordiliider on raskustes, nõudlus peamistel turgudel on languses. Koos saatekülalise, Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimehe Martin Taltsiga otsime kriisi põhjuseid ja vaatame tulevikku.

Lisaks teeme juttu kortermajade renoveerimisest. Martin Talts on ka majaelementide tootja KMT Prefab juhataja ning tema hinnangul on tehastes toodetud renoveerimispaneelidel suur tulevik. Saatejuht on Toomas Kelt.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.