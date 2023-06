Saksamaa, Iirimaa ja Soome ajasid euroala majanduse langusse

BMW mootorrataste koosteliin Saksamaal. Saksamaa majandus on kerges languses, kiskudes kogu euroala majandust allapoole. Foto: BMW

Teine järjestikune kahanemisega kvartal ajas euroala majanduse langusse; miinuse põhjustas kolme riigi näitajate revideerimine allapoole.

Eurostat teatas täna, et euroala riikide sisemajanduse kogutoodang kokku kahanes 0,4% esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga. Oma aprilli kiirhinnangus pakkus Eurostat, et SKT kasvab 0,2%. Plussist läks euroala miinusesse seetõttu, et Saksamaa, Iirimaa ja Soome korrigeerisid oma SKT-d allapoole.