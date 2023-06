Ehitusinseneride palk ületab juba ka juhtide tasusid

Rahatarkuse klubisid tekib igas Eesti nurgas: lahendus pole Soome tööle minna

Üle-eestiliste suur­ürituste kõrval, nagu investor Toomase konverents ja Investeerimis­Festival on viimastel aastatel tekkinud ka piirkondlikud rahatarkuse klubid. Eesmärk on kõigil üks – teha oma kodukandi inimesed rahatargemaks, et nad saaksid hakkama ka kodukohas.

Üle-eestiliste suur­ürituste kõrval, nagu investor Toomase konverents ja Investeerimis­Festival on viimastel aastatel tekkinud ka piirkondlikud rahatarkuse klubid. Eesmärk on kõigil üks – teha oma kodukandi inimesed rahatargemaks, et nad saaksid hakkama ka kodukohas.