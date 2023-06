Uudised

Raadiohommikus: intressiotsused, teiste järgi investeerimine ja Lähis-Idas silma paistmine

SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil räägib hommikuprogrammis intressimäärade liikumisega seotud mõjudest. Foto: Andras Kralla

USA Föderaalreserv teatab kolmapäeval oma intressimääradega seotud otsuse. Euroopa Keskpank avaldab enda intressimäärade tõstmise otsuse neljapäeval. Nende otsuste mõjudest ja majanduse ning aktsiaturgude väljavaadetest annab ülevaate SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil.

Räägime ka sellest, kuidas turundada Eesti ettevõtet araabia maades ja milliste väljakutsetega tuleb seal silmitsi seista, eriti kui turundaja ise tegutseb Eestis. Sellel teemal jagab oma kogemusi Mediabrands Digitali performance-tiimi juht Karl Lilienberg.

Teeme juttu ka Äripäeva börsitoimetuse ajakirjaniku Indrek Mäega, kes toob välja, millised ohukohad varitsevad investoreid, kes paigutavad oma raha nimekate tegutsejate jälgedes, teadmata sealjuures, millal teised tegelikult investeeringust väljuvad ehk kasumi või kahjumi lukku löövad.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Simo Sepp ja uudistetoimetaja Kristjan Kurg.

Päev jätkub kahe saatega.

11.00–12.00 „Fookuses: tark tööstus“. Elektroonika ringmajandusega tegelev Foxway naudib praegu kiiret kasvu, sest rohetrend suunab aina enam kasutatud elektroonikat uuele ringile. Vanu seadmeid ümber töötlev ettevõte näeb, et kasv on küll kiire, kuid palju on veel minna.

Kuidas vanade seadmete ümbertöötlemist aga automatiseerida? Ettevõttel on praegu laual kolm suurt automatiseerimisprojekti, mille hulgas on äsja tööle hakanud pakkeliin, siselogistika robot ja täisautomaatne ladu.

Ettevõtte arengust ja plaanidest räägib operatsioonide juht Oliver Kotkas. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 „Kultuur veab majandust“. Alexela suuromanik Heiti Hääl rääkis sarja kõige esimeses saates, millised tegemised ja projektid pakuvad talle toetajana pinget. Jutuks tulevad ka nipid, kuidas ettevõtjalt rahalist toetust saada.

Kultuuripartnerluse sihtasutuse looja Meelis Kubitsaga vaatleme laiemalt, milline on täna kultuuri rahastamise seis Eestis, kuidas töötab süsteem mujal maailmas ja mille üle on meil siin Eestis võimalik uhkust tunda. Saadet juhib Mai Kroonmäe, saade kõlas eetris eelmise aasta septembris.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.