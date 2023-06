Google'i reklaamiäri ähvardab tükkideks lõhkumine

Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager soovitas Alphabetil osa reklaamiteenuste pakkujatest maha müüa, et tagada aus konkurents. Foto: AFP/Scanpix

Google on võib-olla kurjasti ära kasutanud oma domineerivat positsiooni reklaamiturul ning kui kahtlused selle tegevuse illegaalsuse osas tõeks osutuvad, siis sunnib Euroopa Liit internetigiganti osa oma reklaamiärist maha müüma.

Sellise sõnumiga esines täna Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager, kelle sõnul on esialgse uurimise käigus tekkinud tugev kahtlus, et Google on oma tegevusega kahjustanud konkurente, aga ka meediat ning lõpuks muutnud reklaami tellijatele kallimaks, kui see võinuks olla.