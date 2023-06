Linnafirma läks üürnikuga tülli: unistuste söögikoht pelgab pankrotti

Willa Vaibzi perenaine Elena Liik armus juugendstiilis Burmani villasse kohe, kui seda nägi. Foto: Andras Kralla

Mustamäe ja Õismäe piiril asuv Burmani villa on sattunud kahe tule vahele. Maja omaniku Tallinna Linnatranspordi (TLT) ja üürniku Willa Vaibzi vahel tekkinud vaidlus üüripinna üle on läinud nii kaugele, et söögikoht peab tõenäoliselt välja kuulutama pankroti.

2021. aasta algus. Väikeettevõtja Elena Liik võtab TLTga ühendust, sest talle on jäänud silma linnafirmale kuuluv Burmani villa. Maja oli imeilus ja Liik armus sellesse vaat et silmapilkselt. Tema suur unistus oli sinna rajada oma söögikoht. Siis ta aga veel ei teadnud, et tema suur unistus võib suure tõenäosusega lõppeda valusa pankrotiga.