Põhjamaade poed viskavad Venemaal tegutseva suurfirma üle parda, Eesti ketid jätkavad koostööd

Kui Mondelezi tooted kaovad Rootsi ja Norra kaupluste lettidelt, siis Eestis võib leida neid jätkuvalt. Foto: Brad West / Unsplash

Põhjamaade jaekaubandusettevõtted lõpetavad Oreo, Toblerone ja teiste tuntud brändide müüja Mondelezi sortimendi pakkumise seose tõttu Venemaaga. Eesti kaupmehed põhjendasid teemaveebile Kaubandus, miks nemad talitavad teisiti.

Kui mõned lääne ettevõtted müüsid enda Venemaal asuvad varad maha, kui möödunud aasta kevadel Moskva tungis Ukrainasse, siis Mondelez otsustas siiski jääda Venemaale, hoolimata oma töötajate vastumeelsusest.

Põhjamaade kaupmehed rääkisid Reutersile, et nad otsustasid lõpetada Mondelzi toodete müügi peamiselt seetõttu, et Ukraina otsustas lisada USA toidutööstuse hiiu Mondelezi keelatud ettevõtete nimekirja. Ukraina näeb ettevõtet Venemaa sõjamasina rahastajana.

Mondelez ütles enda avalduses, et nad ei müü Norras Venemaal toodetud tooteid ning ametlikud juhised peaksid põhinema objektiivsetel kriteeriumitel, mis kohtlevad ettevõtteid võrdselt. Mondelez selgitas, et nad säilitasid „piiratud“ tegevuse Venemaal (kolm tehast), kuid peatas samal ajal investeeringud ja reklaami ning mõistab sõja hukka.

Äripäev vahendas Dagens Industri artiklit, kus selgus, et Kiievi majanduskooli andmed näitavad aga, et Mondelezi Vene äri käive ja kasum suurenesid eelmisel aastal märgatavalt. Majanduskooli hinnangul on Mondelez küpsiste ja šokolaadi müügis turuliider.

Äripäeva teemaveeb Kaubandus uuris ka Eesti kaupmeestelt, kas nad plaanivad põhjanaabrite kohaselt ka Mondelezi tooted enda sortimendist välja arvata, kui ettevõte on lisatud Ukraina musta nimekirja.

Selveri tegevjuht Kristi Lomp rääkis, et Ukraina must nimekiri on väga kiiduväärt ja hea suunanäitaja. „Selver ei soovi teha koostööd agerssorriigiga koos töötavate ettevõtetega. Meie kauplustes ei ole müügil Valgevene ja Vene päritolu tooteid. Need tooted eemaldasime lettidelt kohe sõja puhkemise alguses.“ Lomp kinnitab, et iga vihje puhul analüüsivad nad fakte põhjalikult ja siis teevad vastavad otsused.

Praegu Selveri lettidel olevad Mondelezi tooteportfelli kuuluvad tooted on kõik toodetud agressorriigi väliselt, seetõttu nad ei näe praegu põhjust, miks neid tooteid sanktsioneerida. „Kindlasti jälgime ametlikke, Euroopa Liidu sanktsioone ja juhindume oma otsustest eeskätt neist,“ põhjendas Lomp.

Rimi Eesti ostujuht Talis Raak ütles, et nad peavad kinni Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjast. Dialoogis Mondeleziga on neile kinnitatud, et Rimile tarnitud tooted ei ole toodetud Venemaal. „Jälgime seda probleemi tähelepanelikult ning peame oma tarnijatele tihedat ja pidevat dialoogi.“

Neljapäeval teatas Mondelezi Euroopa äri president Vinzenz Gruber, et Põhjamaade skandaalis on nende ettevõte toodud eraldi välja ja neid koheldakse konkurentidest teisiti.

"Kui te vaatate enamike köökide kappidesse, siis näete seal paljude selliste ettevõtete tooteid, kes ei ole Venemaalt väljunud," märkis Gruber Reutersi kätte jõudis Mondelezi töötajatele saadetud memos, nimetamata konkreetseid firmasid või brände.

Memos kirjutas Gruber, et seaduse järgi tohib Mondelez Venemaal tegutseda. Gruber kirjeldas Põhjamaade jaekettide survet "väljakutsuvana".

Reuters kirjutas, et Mondelezi rivaalidest tegutseb Venemaal edasi näiteks Nestlé, aga mitte ainult. Nestlé teatas oma viimases aastaaruandes, et neil oli Venemaal jätkuvalt kuus tehast. Reutersi kommentaaripalvetele Nestlé ei vastanud.