20. juuni kell 5:30







Estonian Cell koondab ja kärbib juhtide palku

Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe. Foto: Andras Kralla

Kundas asuv haavapuitmassitehas Estonian Cell koondab üheksa töötajat ning kärbib juhtkonna palku aasta lõpuni, teatas ettevõte.

Ettevõtte juhatuse liige Siiri Lahe selgitas, et ettevõttel on keerulisemad ajad, mis said alguse energiakriisist ning mis on nüüd majanduslanguse tõttu võimendunud.