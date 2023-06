Uudised

Raadiohommikus: kuidas elab Eesti inimene kuuma suve hakul?

Täiskasvanute rahatarkuse uuringust räägib hommikuprogrammis ministeeriumi rahatarkuse koordinaator Liisi Kirch. Foto: Eiliki Pukk

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis võtame jutuks meie inimeste hetke tarbimisharjumused ja räägime sellega seoses nii rahatarkusest, ostlemisest kui kinnisvarast.

Teisipäeval avaldati rahandusministeeriumi viies täiskasvanute rahatarkuse uuring. Sel teemal räägime hommikuprogrammis ministeeriumi rahatarkuse koordinaatori Liisi Kirchiga. Mainori juhi Kadi Pärnitsa käest uurime, milline on tema tulevikuvaade Eesti majandusele ning kust võetakse optimism, et Ülemiste Citys jätkuvalt investeerida.

Eksootiliste Aasia kaupade müügiga tegeleva kaupluseketi Universaal Universumi ühelt asutajalt ja juhilt ning raamatu „Minu Aasia“ autorilt Margus Kalamilt uurime, milline on praegu inimeste soov osta eksootilist kaupa. Eestit külastavatele turistidele giidituure organiseeriva Traveller Toursi juhilt Marii Männistelt küsime, milline tõotab tulla turismisuvi.

Hommikuprogrammi veavad Lauri Leet ja uudistetoimetaja Romet Toomas Tiitsaar.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Saates räägime rahapesu tõkestamisest ja sellega seotud andmevahetusest. Kuidas seda sorti kuritegevuse vastu võidelda, mida ja keda tuleb kontrollida, milliste andmete põhjal ja kuidas toetavad finantsasutusi regulatsioonid, selgitavad saates tehnoloogiafirma Salv peajurist Kelly Nõmmiko, tootejuht Ester Eggert ja advokaadibüroo Triniti advokaat Maarja Lehemets. Saadet juhib Indrek Kald.

13.00–14.00 "Energiatund". Saates on külas Eesti Energia juhatuse liige Kristjan Kuhi ning Energiasalv OÜ juht Peep Siitam ning räägime elektrienergia suuremahulisest salvestamisest. Kristjan Kuhi käest uurime Eesti Energia plaanitavast 50megavatt-tunnisest salvestist, mis on plaanis käiku anda järgmisel aastal, ning Peep Siitam räägib Paldiski Energiasalve hiiglasliku vesisalvesti rajamiseks vajaminevatest investeeringutest ning eeldustest.

Lisaks räägime salvestusvajadusest Eesti üldises energiabilansis. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 "Delovõje ljudi". Saatekülaliseks on moe- ja keelekooli MOEPÖÖRE projektijuht ning Integratsiooni Sihtasutuse Narva eesti keele maja õpetaja Julia Viirsalu. Projekt MOEPÖÖRE toimus tänavu märtsis, kui 40 moehuvilist eesti keele õppijat alustas koostööd tunnustatud Eesti disaineritega, et luua oma rohepöördeline moekollektsioon ning harjutada eesti keelt.

Julia Viirsalu räägib saates, kuidas Integratsiooni Sihtasutus on viimaste aastatega arenenud, millised on olnud arengud integratsiooniga, kuidas saavutada umbkeelsetel riigis paremaid võimalusi ja mida on olnud õppida projektist Moepööre. Saatejuht on Alyona Stadnik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.