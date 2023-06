Äripäev eetris: Ida-Virumaale kerkivad tehased eurorahade kiuste

Huvi Ida-Virumaal ettevõtluse arendamiseks on märkimisväärne sellest hoolimata, et paljukiidetud õiglase ülemineku fondi toetuseid ei suutnud riik kas õigesti disainida või siis piisava kiirusega huvilisi leida.

Hiljutisest Delovoje Vedomosti loost selgus, et Ida-Virumaal kavatsetakse kümne aasta jooksul avada vähemalt 12 tootmisüksust . "See, et enamik 12st tootmisest tehakse mitte riigi toetuse abil, vaid vahendid on enda leitud, on minu meelest positiivne. See näitab muuhulgas ka seda, et on olemas välisinvestorid, kes on piirkonnast huvitatud," rääkis saates Delovoje Vedomosti peatoimetaja Polina Volkova.