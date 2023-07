Uudised

Raadiohommikus: kuumad aktsiavihjed nii Eestist kui ka välisturgudelt

Hommikuprogrammis analüüsitakse Balti börsidel kauplevate ettevõtete aktsiaid. Foto: Liis Treimann

Hommikuprogrammi vältel uurime, millised on täna parimad teenimisvõimalused nii Baltikumis kui välisturgudel. Enlight Researchi aktsiaanalüütik Rudolf Stenar Saluoks räägib stuudios, millised Tallinna, aga ka Riia ja Vilniuse börsidel noteeritud börsiettevõtted tunduvad suhtarvudelt soodsad ning millest tuleks kindlasti eemale hoida.

Teeme juttu ka Tallinki aktsia hinnast, seda Infortari IPO valguses ning eeldades, et börsile pürgiv Tallinki emafirma võib olla huvitatud tänasest turuhinnast kallimast väärtusest. Saluoks selgitab, milline ja miks võiks olla praegu ka suhtarvudelt soodsana paistva Tallinki õiglane hind. Teeme temaga juttu ka eestlaste lemmikaktsiatest ehk Enefit Greenist ja LHVst, et saada teada, kas täna on neile rongidele hüpata liiga hilja või mitte.

USA värskeid inflatsiooniandmeid ning nende mõjusid turgudele kommenteerib Luminori privaatpanganduse varahaldur Kalle Kose. Küsime, mida arvata sellest, et S&P 500 indeksi kasv toetub valdavalt 6-7 suuremale ettevõttele. Teeme juttu Luminori klientide lemmikaktsiatest ning uurime, millistesse maailma regioonidesse ja milliste instrumentide kaudu tasub alanud poolaastal panustada.

Uurime TKM Grupi juhilt Raul Puusepalt, kuidas läheb börsiettevõttel olukorras, kus hinnad kerkivad. Ta selgitab, kas tööjõukulude kasvu on võimalik lõpphindadesse täielikult edasi kanda ning kuidas ja mis mahus minnakse kulude vähendamise eesmärgil digitaliseerimise ja automatiseerimise teed. Lisaks teeme juttu, kuidas mõjutab Selverite küllaltki kõrge hinnatase TKM Grupi tänast kliendibaasi ning kuidas hoitakse ostlejaid enda juures, sh tuleb juttu börsiettevõtte uuematest ärisegmentidest, nagu klientidele pakutav krediit ja laienemine turvavaldkonnas.

Vahendame Peeter Koppeli ja Valeria Kiiski turutunnetust investeerimisfestivalilt, kus tegime juttu sellest, kas turud on tõusutsükli alguses või surnud kassi põrkes ning milliste indikaatorite abil end positsioneerida. Juttu tuli ka Baltikumi ärikinnisvaraturust, kui üles kerkis küsimus, kas investeerimisfondidest eelistada EfTEN Capitali või Baltic Horizon Fundi.

Hommikuprogrammi veavad Indrek Mäe ja Eget Velleste.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 „Äripäev eetris“. Lõppeva nädala vaieldamatuks suursündmuseks on NATO tippkohtumine, arutame läbi, kes olid Vilniuses tegelikud võitjad ja kaotajad, mis oli Rootsi NATOsse pääsemise hind ning kas Ukraina võib NATO antud sõnumitega rahule jääda.

Lisaks käime üle lõppenud investeerimisfestivalil kuuldud põhisõnumid ning arutame, kas ja kui lihtne rikkaks saamine selle valguses paistab. Üleüldse – kas rikkus peaks olema eesmärk omaette või tuleks sellele mõtlemise asemel hakata elama kohe. Puudutame ka kuuldud investeerimisvihjeid ning vahendame festivalil viidatud ostukohti.

Juttu tuleb ka sellest, et luksuskaupade turul läheb ettevõtjatel jätkuvalt hästi, ning käime läbi eduloo, kuidas oma heaolule juba 19aastaselt alus panna. Juttu tuleb ka edukatevahelistest äritülidest.

Neid teemasid lahkavad stuudios Äripäeva ajakirjanikud Indrek Lepik, Ellen Jõgi ja Indrek Mäe.

13.00–14.00 "Läbilöök". Saatekülaliseks on Le Vallikivi, kes on Eestis ilmselt üks kahest tuntuimast perearstist. Patsientide ravimise kõrvalt juhatab Vallikivi perearstide seltsi tööd ning viimaste aastatega on temast saanud Eesti tervishoius tõeline mõjuisik. Saates räägib ta, mis on toonud talle edu, kuidas säilitab ta rõõmsat meelt ja missugust nõu annab ta puhkamiseks. Saatejuht on Eget Velleste.

15.00–16.00 „Tervisetark“. Tervise Arengu Instituudi statistikast nähtub, et sel aastal on puugihaigusi võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tunduvalt rohkem. Eestis on levinud peamiselt puukborrelioos ja -entsefaliit. Viimane on väga raske haigus, millest paranemine võib võtta üsna kaua aega, ent mis on vaktsiinvälditav. Saates selgitab Lääne-Tallina Keskhaigla ambulatoorse nakkuskeskuse ülemarst dr Kersti Kink, kuidas puugid haiguseid levitavad, millised on puugihaiguste sümptomid ja tüsistused ning kuidas kulgeb tervistumine. Saatejuht on virtuaalkliinik.ee juht Tuuli Seinberg.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.