Raadiohommikus: olukorrast tööturul, liikluses ja marjakasvatuses

Raadiohommikus tuleb juttu marjakasvatusest – uurime, kas ja kui palju põud on saagile liiga teinud. Foto: Liis Treimann

Kesksuvist töönädalat sisustab Äripäeva raadio hommikuprogramm nii värske tööjõuturustatistikaga kui ka tavapäratu ja keerulise marjakasvatushooaja analüüsiga. Sekka veel olukorrast Maarjamaa teedel.

Stuudiosse tuleb külla ökonomist Kristo Aab, kellega vaatame otsa statistikaameti värskele tööjõustatistikale, mille järgi on tööturg esimest korda päriselt jahtumas. Küsime, kas see on selge märk sügisel saabuvast langusest.

Maasikakasvatajate liidu ja Laari talu eestvedaja Kadri Nebokat räägib aga lähemalt tänavusest marjahooajast. Põuailm on teinud põllumehe elu keeruliseks ja ettearvamatuks.

Äripäeva arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäega vestleme lähemalt kohalikust liikluskultuurist ja -regulatsioonist. Seoses niinimetatud kiirusekaamerate väravatega häirib kolleegi, et riigi nägemus liikluse reguleerimisest on nii ühekülgne.

Ning uudistetoimetaja Kristjan Kurega lahkame Äripäeva esmaspäevahommikust pommi.

Saadet juhib Indrek Lepik, uudiseid toimetab Kristjan Kurg.

10.00-11.00 "Sisuturundussaade". Saates räägime sellest, kas praegu on sobiv aeg päikesepargi ehitamiseks, kui keeruline on võrguga liituda, kellel üldse on äriliselt mõttekas ise päikeseenergiat toota ja kuidas leida sobiv partner päikesepargi projekteerimiseks ja ehitamiseks.

Saates on külas taastuvenergia ettevõtte Smartecon asutaja ja tegevjuht Magno Kure, Saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00-12.00 "Kuum tool". Põud ähvardab poole põllumeeste saagist korjamata jätta, vaevaliselt edeneb ka piimakarjadele ja veistele sööda varumine. Millist praktilist leevendust pakub põuakahjutoetus ja kas abi on ka valitsuse tõdemus ebasoodsatest ilmaoludest, räägib otsesaates Saidafarmi juhatuse liige Juhan Särgava. Saadet juhib Janno Riispapp.

12.00-13.00 "Tööandjate tund". Hariduse krooniline alarahastamine läheb vastuollu sooviga olla tark ja haritud rahvas ning lisaks kahjustab ka nii tööandjate kui töötajate väljavaateid. Kuid üksnes raha juurde andmisest ei piisa ja tuleks teha ka rida vajalikke ümberkorraldusi.

Millised need on, miks on reaalained ebapopulaarsed ja miks see Eesti ühiskonnale kalliks maksma läheb, kuidas tööandjad saavad aidata haridust tööturuga paremini koos käima panna, miks tööandjad peavad neil teemadel kaasa rääkima, miks lapsevanematel tasub lapsi kooli saates ka ise uksest sisse astuda ja paljust muust räägivad saates Tööandjate keskliidu hariduse töörühma juht Hando Sutter ja TalTechi avatud ülikooli juht ning kogenud tippjuht Hanno Tomberg.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00-14.00 "Teeninduse teejuht". Saates räägivad Tele2 turundus- ja kommunikatsioonijuht Tiina-Mall Vannastu ning teenusedisainer ja strateeg Ants Lusti tööandja brändingu mõjust teeninduskultuurile. Mõlemad jagavad oma kogemusi ja näpunäiteid selle kohta, kuidas tööandja bränding aitab ettevõtetel pakkuda parimat teeninduskogemust ning leida ja hoida õigeid inimesi.

Lisaks arutleti tööandja brändingu juurutamise keerukuse üle ja toodi välja, mis tulemuse saavutamiseks töötab ja mis mitte. Saadet juhib Keit Ausner.

15.00-16.00 "Lavajutud". Saate esimeses pooles räägib seriaali Õnne 13 stsenarist Andra Teede seriaali erinevatest teemakäsitlustest, mismoodi vaataja neid tõlgendab, kuidas saatesse sisse toodud elulised teemad vaatajaskonda mõjutavad või mõtlema panevad. Ühtlasi arutleb Teede selle üle, kuidas aitab Õnne ühiskonnas esile kerkivaid pingeid leevendada.

Saate teises osas räägib loovagentuuri Utopia loovjuht Leslie Laasner, mida tuleb teha selleks, et sõnum inimesteni jõuaks ning milliseid trikke kasutada, et püüda tarbija enda kütkesse ja köita tema tähelepanu.

Mõlemad ettekanded on salvestatud tänavu maikuus toimunud Pärnu juhtimiskonverentsil. Modereerisid Meelis Mandel ja Marili Niidumaa.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.