Miljonisadu: Raul Kirjanen võttis Eesti ajaloo rekorddividendi

Kui seni kuulus Eesti äriajaloo eraisiku dividendirekord 34 miljoni euroga Kristjan Rahule, siis nüüd võitis trooni endale pelletiärimees Raul Kirjanen, kes võttis varahaldusfirmast Biofuel dividendi pea 40 miljonit.

Kahe eelmise aasta peale on Kirjaneni kontole laekunud dividendidena 45 miljonit eurot. Varem on ta võtnud väiksemat omanikutulu, kuid ühe aasta ligi 39,8 miljonit on rohkem kui Utilitase soojaäri müünud Kristjan Rahu 34,3 miljonit viis aastat tagasi