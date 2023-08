Uudised

Raadiohommikus: kui kõrgele kerkib kütuse hind?

Mitme rahvusvahelise analüütiku hinnangul kerkib nafta hind rekordtasemele tõusva nõudluse tõttu aasta lõpuks 100 dollari piirimaile, kirjutas Äripäev möödunud nädalal. Foto: Liis Treimann

Hommikuprogrammis keskendume nii kütuse- kui naftahinnale algaval sügisel, kuid peatume ka põllumajandus- ja taristuettevõtete käekäigul.

Kuivõrd analüütikud ennustavad naftabarreli kallinemist aasta lõpus, uurime Alexela juhatuse liikmelt Tarmo Kärsnalt, kui kalliks kujuneb selle aasta viimastel kuudel kütuseliitri hind ning kas energiahinnad võivad taas kõrgustesse hüpata. Ühtlasi otsime vastust küsimusele, kas nafta maailmaturu hinna tõustes võiks kütuse hind sama visalt kerkida, kui languse korral odavneb. Räägime ka Eestit ees ootavast kütuse aktsiisi tõusust ning naftakärbete kujunemisest OPEC+is.

Vaatame otsa värsketele TextMagicu tulemustele. Börsifirma aktsia on seni First Northil ühena vähestest püsinud allpool IPO hinda ning uurime, kas põhjusega. Kuivõrd TextMagic on siiani ajanud oma äri kasumlikult, uurime, ega see ühel hetkel kasvu ei hakka pidurdama. Küsime TextMagicu juht Priit Vaikmaalt, kas tulevikus on plaanis täiendavat kapitali kaasata või jätkatakse ainuüksi kasumi investeerimisega ning uurime, milliseks kujuneb sel juhul dividend.

Ühtlasi viskame pilgu peale, kuidas läheb põllumajandus- ja taristuettevõtjatel. Kui esimest ilmsestab kasumi kiire kasv, siis viimast pigem paigalseis. Uurime Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõivult.

Hommikuprogrammi veavad Indrek Mäe ja Laura Saks.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00-11.00 "Sisuturundussari: jätkusuutlik ja roheline". Üks maailma suurimaid termopuidu ja saunamaterjalide tootjaid Themrory räägib saates, kuidas soov võimalikult vähe tootmisjääki tekitada on viinud innovatsiooni ja täiesti uute toodeteni, mis rahvusvahelisel turul hoogsalt kaubaks lähevad.

Juba 25 aastat tegutsenud ettevõttes usutakse, et tänu termotöödeldud puidu kasutamisele, mis pikendab oluliselt puitmaterjali eluiga, on meil vaja vähem metsa raiuda. Juttu tuleb ka sellest, miks eelistada puitu betoonile, millist rolli mängib Rohetiigri akadeemia Thermorys ja vastupidi ning kui palju nutikamalt ja efektiivsemalt saab toota, kui kuulad oma meeskonda ja sealt tulevaid soovitusi.

Külas on Thermory tegevjuht Simmo Soomets ja turundusdirektor Andres Kangur, saadet juhib Kadrin Kahu.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Suurem enamus Tallinna börsi ettevõtetest on oma teise kvartali ja poolaasta tulemused börsi vahendusel teatavaks teinud ning seekordses saates võetaksegi kokku lõpusirgele jõudnud tulemuste hooaeg koos investori ja finantsanalüüsi eksperdi Paavo Siimanniga.

Vaadatakse üle, millised ettevõtted üllatasid investoreid positiivselt ning millistest praeguses majanduskeskkonnas ja numbrite taustal oleks ehk targem eemale hoida. Küsime konkreetseid aktsiasoovitusi Tallinna börsilt ning uurime, miks üks või teine ettevõte praegu investori raha väärib. Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

12.00-13.00 "Nimed müügitahvlil". Seekordses saates vaatleb Silver Rooger Dominate Salesist erinevaid ettevõtteid, kellel on probleem müügitulemuste täitmisega või meeskonna müügioskuste parendamisega. Ta analüüsib nende olukorda, pakub välja erinevaid lahendusi ja aitab välistada tüüpvigu, mida tavaliselt sellistes situatsioonides tehakse.

13.00-14.00 "Eetris on turundusuudised". Rohepööre ei ole valik, vaid vajadus. Ettevõtted peavad leidma viise, kuidas muuta oma tegevust jätkusuutlikumaks ning suutma seda ka tarbijatele arusaadavalt kommunikeerida. See on kommunikatsioonijuhtidele suureks väljakutseks, sest mitmed sammud ei ole lõpptarbijale koheselt tajutavad (peale toote lõpphinna).

Saates tuleb juttu, kuidas saab riik rohepöördele kaasa aidata, millal on tegemist rohepesuga, millised on ettevõtete jätkusuutlikkusega seotud proovikivid ja milliseid tegevusi rohepöörde suunal juba ette on võetud. Külas on Tallinna Lennujaama turundus- ja kommunikatsioonijuht Margot Holts, Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste ning JOIKi ekspordi- ja turundusjuht Kadri Mäesalu. Saadet juhib Keit Ausner.

15.00-16.00 "Kasvupinnas*". Aasta alguses loodud ühendasutus Maaelu Teadmuskeskus on panustamas järjest enam praktilisele teadusele. Kõik ikka selle nimel, et meie põllumajandustootjad saaksid parema teadmise, kuidas järjest keerulisemates ilmaoludes saada suuri saake.

Maaelu Teadmuskeskuse direktor Andre Veskioja annab saates ülevaate, kuidas ühendasutuse käivitamine kulgenud on, millised on teemad, mis vajavad veel lahendamist ja milliste projektidega teadurid seotud on.

Saadet juhib Äripäeva teemaveebi Põllumajandus.ee juht Meelika Sander-Sõrmus. Saade oli esimest korda eetris möödunud kuul.

