Noodid ja nokaudid: vabavõitluse meistri ja noorte laulupeo dirigendi edu saladus

Kaitseinvesteeringud paiskavad turule tohutu summa. Riskivaid ehitajaid on aga vähe

Peatöövõtjate ring on Eestis, nagu see on, neid, kes suuri objekte julgevad võtta, ongi vähe, rääkis riigi kaitseinvesteeringute keskuse hangete osakonna juht Ivar Janson Äripäeva raadios.

Peatöövõtjate ring on Eestis, nagu see on, neid, kes suuri objekte julgevad võtta, ongi vähe, rääkis riigi kaitseinvesteeringute keskuse hangete osakonna juht Ivar Janson Äripäeva raadios.