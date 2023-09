Uudised

Raadiohommikus: Kõlvartist kärbuva ekspordini

Mihhail Kõlvarti Keskerakonnast räägib politoloog Alar Kilp. Foto: Liis Treimann

Teisipäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime Mihhail Kõlvarti Keskerakonnast, ettevaatlikust kinnisvaraturust, kriisis Soome ehitusturu mõjust aknatootjale ning mitmest konkurentsiraportist.

Nendel teemadel võtavad sõna politoloog Alar Kilp, kinnisvaraarendaja Liveni juht Andero Laur, aknatootja Fenestra müügijuht Silver Simulask ning Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Hommikuprogrammi teevad Martin Teder ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Ettevõtte juubel". Saates on külas augusti lõpus 20aastaseks saanud palkmajade ehitaja Finnlog Group OÜ üks omanikest Alar Anton.

Ettevõttest on välja kasvanud nii Eestis kui ka välisturgudel tegutsevate ettevõtete grupp. Saates tuleb juttu sellest, milliseks on ettevõtte aastatega kasvanud, millistel turgudel tegutseb ja mis on olnud õpetlikud juhtumid aastate jookusul. Lisaks räägib Alar, kuidas on juhtunud nii, et aastate jooksul on olnud ettevõttel kolm osanikku, kuid lõpuks on ikka jäänud ettevõttesse selle alustajad tema ja Kuldar Arro.

Saatejuht on Alyona Stadnik.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Sel korral on külas Swedbanki analüütik Kaimo Aljas ja LHV analüütik Raido Tõnisson, kes annavad põhjaliku ülevaate Balti börsi põhinimekirja populaarsematest aktsiatest, millised on nende tulevikuväljavaated, kui suurt tootlust neilt oodatakse ja millised on suurimad riskid investori jaoks.

Saates räägivad analüütikud Enefit Greenist, Ignitisest, Aprangast, Tallinkist, Tallinna Kaubamajast ja Tallinna Sadamast. Analüütikute hinnangul on praegu antud rohkem “Osta”-soovitusi kui varasematel aastatel ning investoril on rohkelt valikut, et head tootlust teenida.

Saadet juhib Jaan Martin Raik

12.00–13.00 "Nimed müügitahvlil". Seekord on saates külas kolm edukat müügikonsultanti Äripäevast – Silva Laanemäe, Diana Kivistik ja Margit Kannus, kellel kõigil on erinev lugu, kogemus ja eluetapp käsil.

Saates tuleb juttu sellest, mis on pika müügikarjääri ja püsivuse alus, millised põhimõtted tööl ja elus tervikuna toovad tulemuse ning tekitavad rõõmu ning saab ka vastuse küsimusele, kuidas välja tulla madalseisust?

Saadet juhib Doimante Salesist Silver Rooger.

13.00–14.00 "Eetris on turundusuudised". Alates 1. novembrist on ettevõtetel veelgi suurem põhjus pöörata tähelepanu GDPRi nõuetele. Jõustub uus menetlusõigus, mis tähendab, et GDPRi rikkumise tagajärjed ei piirdu enam pelgalt noomitustega – ees võivad oodata rahatrahvid.

Soraineni advokaat Liisa Kuuskmaa jagab saates levinumaid GDPRi eksimusi ning pakub praktilisi nõuandeid, kuidas neid vältida. Näiteks, milline peaks olema andmete säilitamise periood ja kuidas tagada õiged protseduurid andmete edastamisel kolmandatele osapooltele.

Saadet juhib Keit Ausner

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Eetrisse tuleb kordussaade, mis oli eetris tänavu mai lõpus.

Teemadeks on pindalatoetused ja see, kuidas PRIA reeglite täitmist kaugseire abil kontrollib. Samuti saame teada, mis seisus on riikliku e-põlluraamatu loomine. Saate teises pooles aga keskendume erimärgistatud diislikütusele – mis on muutunud pärast uue müügisüsteemi rakendumist nii põllumehele kui müüjale ja millist kasu riik on uuest lahendusest juba praeguseks saanud.

Saates on külas põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell ja registrite osakonna juhataja Kiido Levin. Saadet juhib Äripäeva teemaveebi Põllumajandus.ee juht Meelika Sander-Sõrmus.

