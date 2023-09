Tsahkna: töötame välja uut sanktsioonide paketti

Margus Tsahknalt uuriti ka, millise seisukoha võtab ta peaminister Kaja Kallase skandaalis, kuid need küsimused tembeldas välisminister sisepoliitikaks, ja vastust ei andnud. Foto: Andras Kralla

Meie eesmärk on sanktsioonide ja igakülgse isoleerimisega Venemaad maksimaalselt kahjustada, mistõttu on välisministeeriumis välja töötamisel 12. sanktsioonide pakett, rääkis välisminister Margus Tsahkna riigikogu ees tehtud poliitilises avalduses.

Tsahkna ütles, et sanktsioone tuleb pidevalt karmistada, et Vene Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini öeldu, et aeg toob neile leevenduse, ei kehtiks.