Raadiohommikus: kergitame katet 2024. aasta äriplaanilt

Kolmapäeva hommikul jõuab programm kuulajateni Äriplaanilt. Foto: Raul Mee

Kolmapäevane Äripäeva raadio hommikuprogramm läheb otse-eetrisse Tallinnast Kultuurikatlast, kus era- ja riigisektori tipud kogunevad konverentsile Äriplaan 2024.

Stuudiovestlustes selgub, milliste ootuste ja mõtetega konverentsile tuldi ja millist sõnumit kuulda loodetekse; kuidas pannakse käesoleval sügisel ettevõtetes kokku äriplaan, millised meeleolud valitsevad konverentsi kuluaaris. Hommikuprogrammi toovad kuulajateni saatejuhid Mai Kroonmäe, Kristjan Kurg ja Neeme Korv ning uudistetoimetaja Laura Saks.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00-11.00 „Sisuturundussaade“.

Sisuturundussaates räägime, kuidas lihtsustada nii personaliosakonna kui ka töötajate puhkuste planeerimist StaffLogic Puhkused abiga. Stuudios on StaffLogic arenduste juht Alo Hallmägi ning StaffLogic tootejuht Geete Haljas, kes avaldavad, et StaffLogicu rakendus sai alguse nende enda ettevõtte soovist puhkusi efektiivselt planeerida. Samuti tuleb juttu kasutajamugavusest ning sellest, kuidas aitab rakendus parandada töötajate rahulolu ja töö efektiivsust.

Saadet juhib Sigrid Hiis.

11.00-12.00 „Finantsuudised fookuses“.

"Oleme jõudnud majanduskriisi lävele," nendivad põneval ja informatiivsel arutelul Eesti Panga vanemökonomist ja presidendi majandusnõunik Kaspar Oja ning Redgate Wealth'i investeeringute valdkonnajuht Peeter Koppel.

Peeter Koppeli ja Kaspar Ojaga sukeldume praegusesse majandusseisu, uurides selle mõju igapäevaelule nii Eestis kui ka lähiriikides.

Toome kuulajateni ülevaate Eesti tööturu hetkeseisust, analüüsime põhjuseid, miks Eesti tööstussektor on Skandinaavias erilise surve all, ning heidame valgust lähinaabrite ja maailmamajanduse peamistele väljakutsetele. Samuti arutleme võimalike tulevikustsenaariumite üle.

Saatejuht on Paavi Siimann.

12.00-13.00 „Äripäeva TOP“.

Ehitusmaterjalitootjate TOPi tipptegijad vastavad küsimustele, milline oli nende jaoks eelmine aasta, milliste väljakutsetega seisavad nad silmitsi praegu, milline tuleb tulevik, kuidas olla edukas ettevõtja rasketel aegadel ja tulla toime kriisidega ning mida nad ootavad valitsuselt.

Saates on külas edetabelis teisele kohale tulnud AS Toode peadirektor Aivo Rosenberg, kaheksandale kohale tulnud AS Maru Metall juhatuse liige Heiti Zukovits ning KPMG partner ja auditivaldkonna juht Indrek Alliksaar.

Saatejuht on Romet Toomas Tiitsaar.

13.00-14.00 „Ükssarvikute kasvulava".

Eesti on rikkaks saanud ja see võimaldab Eestis kasvatada palju erinevaid süvatehnoloogia ettevõtteid, leiavad investor Ivo Remmelg ja süvatehnoloogia idufirma GScan kaasasutaja Andi Hektor saates "Ükssarvikute kasvulava". Saate teemaks ongi süvatehnoloogia sektor.

Saatejuht on Tarmo Virki.

15.00-16.00 “Äripäeva juhtimiskool”.

Üks võimalikest lahendustest inimkonna tekitatud keskkonnaprobleemidele on ringmajandus – uus ehk hästi unustatud vana majandusmudel. “Äripäeva juhtimiskoolis” avab seda teemat ringmajanduse ekspert ja koolitaja Kadi Kenk.

Saates räägime sellest, mida ringsele majandusmudelile üleminek tähendab nii tootmis- kui ka teenusettevõtetele, kes on selles pikas protsessis võitjad ja kes mitte. Arutatakse selle üle, milliseid ühiskondlikke, majanduslikke ja tehnoloogilisi muutusi ringmajandamisele liikumine eeldab. Saatejuht on Kerttu Metsar.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.