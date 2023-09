Linnamäe partner kergitas katet äriimpeeriumilt: plaanime Apollo börsile viia

MM Grupi osanik Ivar Vendelin kergitas Äriplaanil katet viimaste aastate investeeringute tagamaadelt ja grupi edasistelt plaanidelt. Foto: Raul Mee

Margus Linnamäe kõrval MM Grupi väiksem osanik Ivar Vendelin rääkis Äriplaani laval, kuidas on õnnestunud kontserni investeeringud näiteks Lido restoraniketti ja Fudy toidukullerite ärisse, ning paljastas suuri plaane Apollo meelelahutusketiga.

Vendelin, kes on Infopanga andmetel kasusaaja kümnetes ettevõtetes, tunnistas, et ta ei tea isegi, kui paljudes firmadega ta seotud on. Küll aga on ta rahul kinode ja raamatupoodide äris tegutseva Apollo Grupi tulemustega, mis on pärast pandeemiat väga kõvasti tõusud. Isegi nii rahul, et Apollo Grupi puhul on laual ettevõtte börsile viimise plaan.