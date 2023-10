Korruptsioonikomisjoni esimehe meelest pole Grünthali tankimistes miskit uurida

Prokuratuur algatas riigikogu liikme Kalle Grünthali (EKRE) kütusekulutuste uurimiseks kriminaalmenetluse ning mitme riigikogu saadiku arvates tuleks asja uurida ka riigikogu korruptsioonivastases erikomisjonis. Erikomisjoni esimees on aga EKRE liige Mart Helme, kes ütles Äripäevale antud intervjuus, et Grünthal ei ole midagi valesti teinud.

Äripäev kirjutas sel nädalal, kuidas riigikogu saadik Kalle Grünthal on maksumaksja kulul ostnud märkimisväärselt rohkem kütust kui teised saadikud. On ka juhtunud, et Grünthal on ostnud samal ajal nii diislikütust kui ka bensiini ehk ostnud kütust kellegi teise autosse. Ka on Eesti Ekspressi uurimusest sel nädalal avalikuks tulnud, et Grünthali kütusekaarti on kasutatud ka ajal, mil ta on ise viibinud riigikogus.