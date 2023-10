Uudised

Äripäev

14. oktoober kell 6:47







Puitmajatootjad astusid sammu lähemale Lõuna-Korea suurfirmadele

Korea Puitehituse Assotsiatsiooni juhatuse esimees Lee Guk Sin ja Eesti Puitmajaliidu aseesimees Alo Tamm panid allkirjad koostöömemorandumile. Foto: EAS

Eesti Puitmajaliit ja Korea Puitehituse Assotsiatsioon sõlmisid 12. oktoobril Lõuna-Korea pealinnas Soulis koostöömemorandumi. Sellest võivad avaneda Eesti tootjatele uued äri- ja ekspordisuunad, nentis Harmeti tegevjuht Alo Tamm.

Eesti Puitmajaliidu tegevjuht Annika Kadaja avaldas allkirjatseremoonia järel rõõmu, et Eesti puitmajatootjad on leidmas globaalseid partnereid, kellega eestlaste nägemus klapib ning kellel on ka tehaselise ehitamise kogemus.