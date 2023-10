Rootsi kaitsepolitsei tulistamisest: väga tõsine olukord

Rootsi toetajad eile pärast terrorirünnakut katkestatud jalgpallimatšil Brüsselis. Foto: John Thys/AFP/Scanpix

Rootsi kaitsepolitsei nimetas Brüsselis toimunud arvatavat terrorirünnakut, milles hukkus kaks rootslast, "kohutavalt tõsiseks", kuid see ei mõjuta Rootsi terroriohu taset, mida tõsteti paar kuud tagasi.

"See on kohutavalt tõsine," ütles pressiesindaja Adam Samara uudisteagentuurile TT. "Aga mida me täpselt teeme ja kuidas dialoog meie partneritega välja näeb, seda ei ole meil praegu võimalik täpsemalt kirjeldada."