Kust alustada isiklike rahaasjade kordaseadmist?

Rahaga seonduvaid otsuseid peame langetama iga päev. Mõned neist on suurema kaaluga kui teised, aga moodustavad siiski olulise osa meie elust. Ometi ei peeta tihtipeale vajalikuks ennast sel teemal harida või kõigi valikutega kurssi viia ja loodetakse, et küll lahendused end ise leiavad. Mõnikord leiavadki, aga kas need on ikka meie jaoks parimad?

Raha põimub elu iga valdkonnaga ja on oluline faktor meie elukvaliteedi kujunemisel. Suure osa oma rahateadmistest võtame kaasa kodust ja mõnikord sellest piisab, kuid tihtipeale tekivad elus olukorrad, millesse pole me varem sattunud. Siis võime end leida ennast ainult halbade ja väga halbade valikute keskelt, sest meil puuduvad kogemused, kuidas situatsioonist välja tulla. Veelgi enam, me pole end ootamatusteks kuidagi ette valmistanud, sest me ei teadnud paremini.

Rahatarkus või selle puudumine ulatub meid mõjutama tegelikult meie elu lõpuni välja ja ei piirdu ainult igapäevaste tarbimisharjumuste või igakuise isikliku eelarve tegemisega. Mingi hetk puutume elus kokku erinevate pangatoodete – nagu mitmesugused laenud ja krediitkaardid – ning nende oskamatu kasutamine võib teinekord viia väga fataalsete tagajärgedeni. Samamoodi ei pruugi me aduda säästmise ja investeerimise vajalikkust enne, kui selleks on juba liiga hilja.

Õnneks on tänapäeval kättesaadav ka väga palju emakeelset infot nii rahaasjade korraldamiseks kui ka investeerimisteemadel, aga see võib olla ka üsna killustunud ning eri allikatest, mistõttu võib juba alguses tekkida väsimus ja segadus ning seeläbi ka huvi hääbumine. Lihtsam on võtta kätte näiteks üks raamat, kuhu kõik oluline on kokku koondatud. Siinkohal võikski appi tulla finantsnõustaja ja kolumnisti Eric Tysoni raamat „Isiklike rahaasjade korraldamine võhikutele“, mis on mõeldud just neile inimestele, kellel on vaja selget teejuhti kõigile rahaga seotud argimuredele.

Raamatus on lihtsas ja arusaadavas keeles läbi käidud kõik olulised teemad, alustades säästmisest ja laenamisest kuni investeerimistoodeteni välja. Vahemärkusena olgu öeldud, et raamat on küll kirjutatud USA näitel, aga sellele vaatamata on inimestel ikkagi nii siin- kui sealpool ookeani sarnased hirmud, probleemid ja ka valikud. Autor pakub iga teema juurde ka nõuandeid, kuidas leida enda jaoks sobiv lahendus, st tegemist pole pelgalt teooria, vaid väga praktilise käsiraamatuga. Näiteks käsitletakse eraldi peatükis ka kindlustust, mida paljud inimesed ei pea vajalikuks, sest see tundub esmapilgul tarbetu kulu. Samas on seda teatud juhtudel väga oluline omada, et kaitsta end olukordade vastu, mis võivad meid ootamatult rahaliselt vägagi keerulisse seisu paisata.

Samuti käsitletakse raamatus teemat, mis on Eestis mõnes mõttes lausa tabu: armastus ja raha. Kui otsustatakse teise inimesega ühine majapidamine luua, siis peab olema eelnevalt selgeks räägitud ka kõik rahaga seotu, kuid seda pahatihti ei tehta, sest loodetakse, et asjad lahenevad ise. Paraku on need isetekkinud lahendused väga tihti ühele (vähem teadlikule) osapoolele väga kahjulikud.

Selle raamatu (mõttega) lugemine võtab teie elust mõne päeva, aga võib tagasi anda mitmeid rahaliselt suurt väärtust omavaid otsuseid ja valikuid, mis omakorda toovad teie ellu nii meelerahu kui ka teisi häid emotsioone.