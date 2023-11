Uudised

Raadiohommikus: Isamaa taassünnist ja uuest linnahallist

Isamaa juht Urmas Reinsalu räägib hommikuprogrammis erakonna plaanidest. Foto: Liis Treimann

Teisipäevases hommikuprogrammis räägime erakond Isamaa populaarsuse kiirest kasvust, uuest linnahalli plaanist, hävitavast hinnangust Eesti energiapoliitikale ning finantstehnoloogia ettevõtete tulevikust.

Stuudios on külas Isamaa juht Urmas Reinsalu, Tallinna strateegiakeskuse arhitekt-linnaplaneerija Kevin Villem, riigikontrolör Janar Holm ja finantsinspektsiooni innovatsioonikeskuse juht Mari-Liis Kukk.

Hommikuprogrammi teevad Martin Teder ja Mai Kroonmäe.

Päev jätkub viie saatega.

10.00-11.00 „Sisuturundussaade“. Saates analüüsime Saku Õlletehase poolt tellitud ja Norstati poolt läbi viidud liikluskäitumise uuringu tulemusi. Arutleme selle üle, kas lubatud alkoholi piirmäära piires joobega (0,2 promilli) rooli istuda on okei, kas maanteel 80ga sõitmine ja teistele liiklejatele ette jäämine on ohutu ning millal on sobiv kasutada udutulesid.

Ühtlasi saab saates vastuse küsimusele, kui suur kogus alkoholivaba õlut tuleks ära juua, et tekiks joove. Stuudios on Autosõit OÜ juhtaja Indrek Madar ja Saku Õlletehase juht Jaan Härms, saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00-12.00 „Investor Toomase tund“. Aasta investor ja Naisinvestorite Klubi eestvedaja Kristi Saare arutleb saates investeerimisteemade üle ja seda läbi inimese elutsükli prisma.

Investeerimise alustamist lükatakse erinevate vabanduste või põhjendustega edasi – olgu selleks siis kas liiga noor või liiga vana olemine, üleüldine ajapuudus või teema keerulisus. Just need ja mõned teisedki müüdid saavad saates ümber lükatud, et õigetele asjadele fokusseerimine aitaks elu väiksema stressifaktoriga elada.

Saates annab Kristi Saare praktilisi nõuandeid millistele rahaliste otsustega seotud konkreetsetele sammudele tuleks erinevates eluetappides tähelepanu pöörata. Saadet juhib Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel

12.00-13.00 „Nimed müügitahvlil“. Kui ettevõte on valinud endale sobiliku müügitarkvara, siis sellele järgnevad olulised sammud, millele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata. Saates räägivad Forus Taxi äriklientide valdkonnajuht Urmas Kamdron ja Stokkeri juhatuse liige Madis Kaur enda kogemustest müügitarkvara juurutamisel ning sellest, millised on nende suurimad õppetunnid seal, mida tasub teistel kindlasti vältida. Luubi all on kaks müügitarkvara turu liidrit, Pipedrive ja Salesforce. Saates tuuakse välja liidestuse, partneri valiku, meeskonna pardale toomise ning ka selle, kuidas võiks raha tagasi teenida. Saadet juhib Silver Rooger.

13.00 „Eetris on turundusuudised“. Saates keskenduti YouTube'i turundusstrateegiatele ja tehisintellekti rollile videotöötluses. Saatekülaline, YouTube'i ekspert ja AI video entusiast Reigo Kimmel, jagas praktilisi soovitusi eduka YouTube'i kanali loomiseks ja haldamiseks.

Kimmel jagas oma pikaajalise kogemuse najal soovitusi, millised videod YouTube'is eriti hästi toimivad ning tõi välja hulgaliselt pisivigu, mille vältimine aitaks kiiremini vaatajanumbreid kasvatada. Ühtlasi arutleti õiguslike küsimuste üle, vältimaks autoriõiguste rikkumist, mis on üks sagedasemaid probleeme Youtube’s, peamiselt taustamuusika kasutamise tõttu. Saatejuht on Keit Ausner.

15.00-16.00 „Kasvupinnas“. Saade võtab üles taastava põllumajanduse teema – mis see on, kuidas sellise praktika rakendamisega on võimalik panustada keskkonnahoidu ja millist kasu Eesti põllumees sellest saab. Saate külalisteks on teraviljakasvatajad Lääne-Virumaalt - Avanduse Agro OÜ juhatuse liige Jaan Ahlberg ja Aru Põllumajanduse OÜ juhatuse liige Jakob Johan Lindam. Saadet juhib Äripäeva teemaveebi Põllumajandus.ee juht Meelika Sander-Sõrmus.

