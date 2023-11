Artikkel

Raadiohitid: Ain Hanschmidt pillab infokilde Infortari börsiletuleku kohta

Ain Hanschmidti suurosalusega ettevõte Infortar pole prospekti veel esitanud. Foto: Raul Mee

Eesti Gaasi ja Tallinki emafirma Infortar teatas börsiletulekust. Raadiohittide sekka jõudis nii intervjuu ettevõtte suuromaniku Ain Hanschmidtiga kui ka Äripäeva ajakirjanike analüüs selle kohta, milliseks kujunevad Infortari jaoks järgnevad aastad.

Nädala kuulatuimate saadete seast leiab ka Juustukungingate pereäri loo, Swedbanki vanemmaakleri hoiatuse majanduslanguse kohta ja suurettevõtja Jüri Käo nägemuse majandusseisust.

Nädala raadiohitid:

Ain Hanschmidt annab vihje Infortari aktsia hinna osas

Kuigi info nii Infortari esmaemissiooni mahu kui muude detailide osas selgub pärast prospekti avaldamist, poetab ettevõtte juhatuse esimees Ain Hanschmidt "Investor Toomase tunnis" vihje aktsia hinna kohta.

Samuti tuleb juttu sellest, kuidas läheb Infortari erinevatel äridel ehk Eesti Gaasil, Tallinkil ja kinnisvarasegmendil. Hanschmidt selgitab, kui suur risk on Infortari jaoks gaasitorude purunemine või agressiivse idanaabri olemasolu tervikuna.

Veel tuli juttu poliitilisest riskist Eestis ehk sellest, kas ja kui palju mõjutab valitsuse tänane maksupoliitika ning suurenenud oht varade ümberjagamiseks ettevõtete soovi täiendavaid investeeringuid teha.

Juustukuningate lugu: äri võimalikkusest naise ja emaga

Kolleegid, äripartnerid, abikaasad ja lapsevanemad Liisu ja Robert Miller tegutsevad igas rollis ja valdkonnas ööpäevaringselt koos. Kui Roberti vanemad tegid Liisule ettepaneku pereettevõttes tööle hakata, ütles Liisu enda sõnul kohe ära, et tema ei ole hull. Kui üks hetk lõpetati selle töökoha pakkumine, siis tundis ta, et ikkagi sooviks pereettevõttesse panustada ja on siiani selle otsuse üle õnnelik.

Kuidas panna erinevad rollid toimima? Ja mis põhimõtted on aidanud saada ka põlvkondadevahelise koostöö klappima? Kuula ausat ja vahetut vestlust “Võitjate põlvkonnad” podcastist.

Vanemmaakler: investorid, olge valmis majanduslanguseks

Swedbanki vanemmaakler Meelis Maasik ütles andmetele tuginedes, et 80 protsendise tõenäosusega tuleb USAs majanduslangus.

Samuti ei julge ta loota, et föderaalreserv alandaks intressimäärasid. Praegu soovitab Maasik vaadata väärtusaktsiate poole, kasutada ära kõrgete intresside keskkondi ja panna pikemaid investeeringuid lukku.

Kuula intervjuust pikemalt, mida arvab Maasik Eesti turust ja Hiinasse investeerimisest.

Töötus on võtnud kriisi nägu. Jüri Käo: tehke halvad otsused ruttu ära

Ettevõtja Jüri Käo ütleb, et töötajaid hoitakse seni, kuni kannatab. Siiski soovitab ta rasked otsused langetada esimesel võimalusel.

Kolm aastat tagasi ütles ettevõtja Jüri Käo, et kui Eestis ületab töötute arv 50 000 piiri, siis on see märk, et majanduses tulevad keerulised ajad.

Tööpuudus on hakanud Eestis kasvama ning tänavu kolmandas kvartalis oli töötuid 54 800, mida on 14 200 inimese võrra rohkem kui aasta varem ja 4600 võrra rohkem kui teises kvartalis.

Ta väljendas ka mõistmatust valitsuse majanduspoliitikaga, millega pikendatakse majanduslangust. Intervjuus saab lisaks kuulda selle kohta, mis peletab Eestist eemale välisinvestoreid ja milline on Käo järgmise aasta perspektiiv.

Äripäev eetris: Infortar valis nutika aja börsileminekuks

Eesti Gaasi ja Tallinki emafirma Infortari börsileminek on täpselt valitud: selja taga on maksimaalselt edukas aasta. Aga milliseks kujunevad järgmised? Selle üle arutasid ajakirjanikud raadiosaates “Äripäev eetris”.

Palju infot on IPO kohta siiski puudu: kui palju võiks aktsia potentsiaalselt maksta, mis on ettevõtte bilansiline väärtus, kui palju aktsiaid ärimees Ain Hanschmidti suurosalusega ettevõte tahab üldse emiteerida.

Saates võtsid ajakirjanikud vaatluse alla sektorid, kus Infortar tegutseb ning püüdsid analüüsida, milliseid tulevikulootusi saab panna Läänemere turismile, gaasisektorile või kinnisvaraärile Tallinnas.

Veel tuli jutuks Tallinna linna eelarve ning meer Mihhail Kõlvarti väljahõigatud vastutsüklilisus. Lisaks tehti pikemalt juttu Iisraeli sõjalisest pealetungist Gazas ning piirkonnas lahtirulluvast humanitaarkatastroofist.

Saates arutleti, kui kaua võib reedel väljakuulutatud peatus sõjapidamises vastu pidada, kui palju on rahvusvahelisel üldsusel mõjuvõimu Vahemere ääres toimuvale ja mida tähendaks järgmisel aastal vabariiklaste võit USA presidendivalimistel.