Pankrotiombudsman soovitab riigil haldurite koja töö üle võtta

Konkurentsiameti juures tegutseva maksejõuetuse teenistuse juht Signe Viimsalu. Foto: Andras Kralla

Pankrotiombudsman soovitab riigil luua justiitsministeeriumi või maksejõuetuse teenistuse juurde organi, mis võtaks üle pankrotihaldurite koja töö.

Maksejõuetuse teenistuse juht Signe Viimsalu ütles, et möödunud aastal ehk esimese tegutsemisaastaga said nad rohkem kaebekirju kui riik viimase viie aasta jooksul. See näitab tema hinnangul, et maksejõuetuse süsteemis on puudused. „Ei saa välistada, et teatud avalike ülesannete täitjad ise tarvitavad süsteemi isiklikes huvides ära, mitte ei loo õiglust menetlusosalistele,“ järeldas Viimsalu.