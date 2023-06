Juhtkiri

Äripäev

19. juuni kell 13:36







Nõudlik koputus, mida, näe, oligi vaja

Foto: Anti Veermaa

Pankrotihaldurite koja reaktsioonid Äripäeva artiklile kõnelevad sellest, et haldurid pole kriitikaga harjunud. See omakorda lubab aga väita, et säärast raputust oligi tarvis, kirjutab Äripäev juhtkirjas.