Äripäeva esimeses mälumängusaates viskub võistlustulle ka mälumängumeister

Tuntud mälumängur Igor Habal paneb oma teadmised koos võistkonnakaaslasega proovile mälumängusaate "Mälupäev" avasaates sel laupäeval, 20. jaanuaril. Foto: Jörgen Norkroos, Erakogu

Äripäeva raadio meelelahutuslikust mälumänguturniirist võtab osa kaheksa ettevõtet. Võistlema asuvad ka tuntud mälumängurid, nende seas üksikmängus Eesti meistriks pärjatud Igor Habal.

Mälumängusaade "Mälupäev" kõlab Äripäeva raadio eetris laupäeviti kell 11.00, esimeses saates saab kaasa elada Uus Maa Kinnisvarabüroo ja Lennuliiklusteeninduse võistkondadele.

Tutvu esimese nelja võistkonnaga:

Uus Maa Kinnisvarabüroo

Kinnisvaravahenduse ja maaklerteenusega tegelev Uus Maa Kinnisvarabüroo on osalema saatnud oma raskekahurväe. Võistkonna kapten Igor Habal, Uus Maa juhatuse liige, on mälumänguga seotud olnud juba aastast 1998. Oma meelisvaldkondadena toob ta välja spordi ja ajaloo.

Võistkonna tüürimeheks on Uus Maa Nordi juhatuse liige ja omanik Indrek Peedo. Peedol küll kogemused mälumänguga puuduvad, kuid oma tugevusena toob ta välja ajaloo.

Lennuliiklusteeninduse AS

Lennujuhid Mihkel Adler ja Kristian Lavin teenindavad päevas sadu lende ja varustavad piloote infoga, mis on vajalik lendude planeerimisel ja läbiviimisel. Foto: Erakogu

Lennuliiklusteenindus tegeleb lennuliikluse korraldamisega Eesti õhuruumis, mis katab kogu Eestit ja ulatub veel kaugemalegi neutraalvete kohale. Lennujuht-vahetusevanem Kristian Lavin ja lennujuht Mihkel Adler astuvad esimeses saates vastu Uus Maa võistkonnale.

Kristian on mälumängudes osalenud juba 12 aastat, peamiselt Jüri mälumängusarjas. Ta on mitmekordne Sireli Memoriaali võitja ja peabki end pubimälumängude huviliseks.

Mihkel on mälumängudes osalenud vahelduva eduga juba kooli ajast. Praegu mängib ta kaasa rohkem teleka taga ja võtab mõnikord osa pubi- ja piirkondlikest mälumängusarjadest, näiteks Kolgaküla mälumängust. Mihkel on ka Lennuliiklusteeninduse mälumängusarja võitja.

Foxway

Indrek Lukso ja Johannes Aab esindavad mälumänguturniiris Foxwayd. Foto: Erakogu

Foxway pakub tööd ligi 600 inimesele Tartu külje all ning üheskoos pakutakse tehnoloogia tagasiostu, väärindamist ja edasimüügiteenuseid ettevõtetele üle maailma.

Foxway e-kaubanduse müügijuht Indrek Lukso ja mobiili tootegrupi juht Johannes Aab püüavad küsimustele vastuseid leida "Mälupäeva" teises saates.

Foxway korraldab iga kuu ettevõttes mälumänge. Johannes ja Indrek on ühise tiimi all võitnud selle kõik hooajad. Nad on väisanud erinevaid pubide mälumänge juba aastaid ja sealgi on mõni võit napsatud. Johannese tugevad küljed on geograafia, Ameerika ja ajalugu. Indreku meelisvaldkonnad on popkultuur ja veidrad faktid.

OIXIO IT

Raul Pero ja Ermo Kiisk astuvad vastu Foxway võistkonnale 27. jaanuaril. Foto: Erakogu

OIXIO IT kuulub OIXIO gruppi ja tegeleb IT-taristu lahenduste, teenuste ja seadmetega. Ettevõtetele tagatakse turvaline ja toimiv IT.

Ettevõtte üks asutajatest, juhatuse liige ja finantsjuht Ermo Kiisk osaleb Saku-Kiili mälumängus ja tunneb end mugavalt varia teemades. Ermo võistkonnakaaslane, grupi brand manager Raul Pero aga kirjeldab end kui tugitooli mälumänguhuvilist.

OIXIOs tegutseb juba kolmandat aastat viktoriiniklubi. Igal hommikul tehakse pool tundi “trenni”, abiks Postimehe mälumängu ja Mälumängupiibli küsimused.

Uus mälumängusaade

Otse-eetris saab võistkondadele kaasa elada ja ka ennast proovile panna laupäeviti kell 11.00. Et aga kuulata endale sobival ajal ja kohas, leiab saate podcasti Äripäeva raadio lehelt ja Spotifyst. Lisa mälumänguturniiri jälgimiseks "Mälupäev" enda lemmikutesse!

Saadet juhib mälumänguentusiast Janar Tiiroja, kes on koostanud turniiri jaoks põnevad ja harivad küsimused. Mälumängusaatele annab hoogu Töötukassa ja auhinna on võitjatiimile välja pannud GoldTime.