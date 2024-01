Amet võttis Postimehe reklaamifirma tehingu teravama pilgu alla

Emöke Sogenbits: kes tahab tootmist Eestisse tuua, kui riiki tööstus ei huvita?

Eesti probleem on see, et meie konkurentsivõime langeb, sest teised riigid ikkagi toetavad oma tööstust sõltumata sellest, kas sellest on kasu või mitte,“ ütles meditsiinitarvikuid tootva Raumedic Estonia juht Emöke Sogenbits saates "Tööstusuudised eetris".

Eesti probleem on see, et meie konkurentsivõime langeb, sest teised riigid ikkagi toetavad oma tööstust sõltumata sellest, kas sellest on kasu või mitte,“ ütles meditsiinitarvikuid tootva Raumedic Estonia juht Emöke Sogenbits saates "Tööstusuudised eetris".