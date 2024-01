Vipside hulgimüügiäri kaotas olulise tarnija ja koondab töötajaid

Hulgimüügifirma Abestock selle sajandi algul. Foto: Sven Arbet

Vipsi perekonnale kuuluval ABC Grupi hulgimüügiäril Abestock lõppes koostöö olulise tarnijaga, mistõttu kavatseb ettevõte koondada 13 inimest.

Abestockis töötas viimase kvartali seisuga 63 inimest. Ettevõtte tegevjuht Margus Leiar ütles Äripäevale, et ei saa koondamist ja olulise tarnija kadumist kommenteerida. “Hea meelega räägiks asjadest siis, kui detailid on selgunud,” ütles ta. Leiar ei tahtnud ka avaldada, kes on see oluline tarnija, kellega koostöö lõppes. Ta lubas, et paari nädala pärast on pilt selgem.