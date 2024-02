Eesti pangad põlgasid ära: Narva esimene spaakompleks sündis Leedu rahaga

Vladimir Aret Narva spaa avamisel. Foto: Nikolai Andrejev

Eesti pangad pidasid riske liiga kõrgeks: Ukrainas käis juba teine sõja-aasta, koroonaaja lõpust oli möödunud kaheksa kuud. Leedu investor aga paanikaks põhjust ei näinud ja pani Narva esimesele spaakompleksile õla alla.

14. veebruaril avas Narva hotell ametlikult väikese saunakompleksi, kuhu hiljem lisanduvad iluprotseduuride ruumid. Kuigi varem on Narvas vaat et iga paari aasta tagant kostnud plaane rajada mingisugune veekompleks, pole need projektid teoks saanud. IDA Spaa & Saun sai Narva esimeseks ja Eesti idapoolseimaks spaaks, märkis Ida-Virumaa turismiklastri juht Kadri Jalonen pidulikul avamisel.