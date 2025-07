Tagasi 08.07.25, 11:24 Magnus Piirits: II sammas – noorte ja rikaste privileeg? See jutt on müüt Tegelikult on just väiksema sissetulekuga inimesed need, kelle jaoks II sammas võib tulevikus olulist rolli mängida, kirjutab sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse ja majandusekspert Magnus Piirits ministeeriumi blogis.

“Selle asemel, et pensionisüsteemi koormaks pidada, võiksime seda näha kui võimalust koguda koos riigiga, hajutada riske, mitmekesistada enda sissetulekuid ning tugevdada majanduslikku sõltumatust vanemas eas,” kirjutab sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse ja majandusekspert Magnus Piirits.

Foto: Erakogu

Avalikus arutelus jääb sageli tähelepanuta, et II samba kaudu suunab riik osa meie sotsiaalmaksust otse meie tulevasse pensioni. Küsimus on seega lihtne: kas see tasub ära?

Minu tehtud arvutused näitavad selgelt, et olenemata sissetulekust on II sambaga liitumine alati kasulikum kui ainult I samba peale lootmine. Arvutused ütlevad, et ka 800eurose kuupalgaga inimene saab II samba abil tulevikus märkimisväärselt suurema pensioni. Isegi need, kes liituvad kogumissüsteemiga alles 50ndates eluaastates, võidavad.

II sammas ei ole ainult rikaste või noorte privileeg, vaid riigi toel toimiv rahaline turvavõrk, mis töötab ka väiksema sissetulekuga inimese heaks. Tegelikult ongi just väiksema sissetulekuga inimesed need, kelle jaoks II sammas võib tulevikus olulist rolli mängida.

Mõju iga sissetulekuga

Võtsin vaatluse alla kaks tüüpilist juhtumit. Esiteks: noor inimene, kes liitub tööturuga 2025. aastal. Tema saab koguda kogu tööea jooksul. Ning teiseks: 1975. aastal sündinud inimene, kel on pensionini umbes 16 aastat.