Euroopa hakkab aru saama, et on üksi

Ka Müncheni julgeolekufoorumil olid Ukraina toetajad kohal. Kuid peale lubaduste pole ukrainlaste toetajatel suurt midagi ette näidata. Foto: ZUMApress/Scanpix

Müncheni lubadustele ei pruugi tegusid järgneda. Lisaks: Navalnõi on surnud, Ungari kriis süveneb ja Rootsi pääseb lõpuks NATOsse.

Ukraina sõdurid loevad kaevikus telefonist viimaseid teateid, lootuses, et ameeriklased on teinud lõpuks ometi õige otsuse. Kuid neid teateid pole. Tuleb sõdida edasi sellega, mis olemas on – olgugi, et varsti on relvad ja laskemoon otsas.

Sellist lugu vahendasid Müncheni julgeolekufoorumile kogunenud USA senaatorid, kellele püüdsid Ukraina ja Euroopa kolleegid selgeks teha, mis õieti mängus on. Kaja Kallase sõnul tõdes osa ameeriklasi, et nad tõepoolest polnud sealpool ookeani mõistnud, mis päriselt Ukrainas praegu toimub.

Ent kuni pole Kongressi otsust 60 miljardi dollari eest relvi anda, seni püsib pilt endine. Euroopa loodab, et foorumit külastanud 44 USA rahvasaadikut viivad õiged sõnumid koju tagasi. USA asepresident Kamala Harris lubas: “On vaid plaan A.”